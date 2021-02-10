الدفع بـ ٢٠ سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث طريق الإسماعيلية- الزقازيق

وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الاسعاف بمحافظة الاسماعيلية بالدفع ب ٢٠ سيارة اسعاف لنقل المصابين في حادث تصادم وانقلاب حافلة كانت تقل العاملين بمنطقة الإستثمار.





حيث أصيب 58 عاملا، فى حصر مبدئى لحادث بين تصادم حافلتين ، بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق" بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطريق، ويحملان عمال شركة الاستثمار بالإسماعيلية، مما أدى إلى تصادم أتوبيس فى شجرة على الطريق، بينما سقط الآخرى بترعة الإسماعيلية.





تم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية لتلقى العلاج، والذى يعمل مستشفى طوارئ بعد غلق المستشفى العام بالإسماعيلية وتحويلة إلى مجمع طبى، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الشديدة.





تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد، بوقوع حادث بين تصادم أتوبيسين، بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق" بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطريق، ويحملان عمال شركة الاستثمار بالإسماعيلية.





وأكد مصدر طبى بمستشفى الصدر بالإسماعيلية، إن جميع المصابين حالتهم مستقرة، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكدمات بالجسم، وكسور.





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