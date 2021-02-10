سيدة تستخدم الغراء كمثبت لشعرها.. والنتيجة صادمة

من أجل إطلالة مثالية أقدمت سيدة على استخدام "غراء" على شعرها لتثبيت خصلاتها، ولكن لم يسِر الأمر كما توقعت، بل تضرر شعرها ورأسها، مما يدفعها ذلك لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة بعد محنة رعب التي مرت بها جراء استخدامها الغراء.





تم نقل "تيسيكا براون" البالغ من العمر40 عامًا ، إلى المستشفى بعد استخدام المادة اللاصقة عندما نفد مثبت الشعر في صباح أحد الأيام، ما اضطرها استخدام الغراء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





واضطر المسعفون المحيرون في لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع الأسيتون المذيب على رأسها ، ما أدى إلى حرق فروة رأسها وجعل المادة لزجة مرة أخرى.





أمضت شهرًا في محاولة إزالة الغراء من رأسها ، قبل تحميل مقطع فيديو عن السيناريو الغريب لمتابعي TikTok البالغ عددهم 750.000، وطوال هذه المدة لم تستطع غسل الصمغ وكان شعرها ملتصق بشدة ببعضه لدرجة أنها لم تستطع حتى حلق رأسها.





وعينت "تيسكا" الآن محامًا بعد الحادث المؤسف ويقال إنها تدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد الشركة.





جدير بالذكر أن الغراء يستخدم بشكل أكثر شيوعًا في المنتجات بما في ذلك الخشب والرقائق والنسيج والورق والكرتون ، وهو ما كررته الشركة في بيان نُشر على "تويتر".





وأضافت الشركة أنها "آسف جدًا" لسماعها عن الوضع "الفريد" و"المؤسف".