ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

16 عملية جديدة.. مصلحة الضرائب تكشف مفاجأة عن الميكنة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:29 ص
طلعت عبد السلام،
طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إنه إذا قمنا بعمل مقارنة بآلية التعامل مع مصلحة الضرائب فهو مختلف تماما، معقبا: "كلنا كنا عارفين ان التعامل قبل كده كان ورقي وفواتير وإقرارات ورقية"، ولكن من عام 2018 تم وضع خطة للميكنة والتحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب تماشيا مع رؤية مصر 2030.

وتابع طلعت عبدالسلام، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الخطة متدرجة تهدف الي ميكنة كل الاقرارات الضريبية، وتم البدء في تلك الخطة بالتنفيذ على ارض الواقع، لافتا الي ان الميكنة هي تحويل الإقرارات الورقية الي إقرارات تقدم بشكل الكتروني، منوها: "يعني بدل ما تروح وتقدم الإقرار ممكن من وانت قاعد في بيتك تبعت الإقرار الضريبي بتاعك إلكترونيا".

واوضح ان خلال سنتين تم ميكنة كل الإقرارات الضريبية، وذلك يعني ان كل الإقرارات الضريبية داخل مصلحة الضرائب حاليا الكترونية، وذلك بعد تنفيذ المرحلة الاخيرة منها وهي الزام الشخص "المنشآت الفردية" بتقديم إقرار ضريبي الكتروني، وبتلك المرحلة الاخيرة اكتملت المنظومة واصبح كل الممولين داخل المجتمع صغار وكبار ملتزمون بإقرار ضريبي إلكتروني.

واشار الي ان مصلحة الضرائب بدأت مرحلة جديدة والتي تعتبر مرحلة متقدمة على طريق الميكنة والتحول الرقمي، وهي منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، وهي منظومة تهدف للتعامل الكتروني مع الممول في كافة الإجراءات ومن خلال تلك المنظومة سيتم ميكنة 16 عملية ضريبية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تشغيل منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة الشهر المقبل

الضرائب: بدء تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة أول يناير .. وندوات توعية مجانية لكبار ومتوسطى الممولين

إطلاق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة.. وزير المالية أول الممولين.. وتساهم في زيادة حصيلة الضرائب وتضبط أداء المصلحة

تعاون بين الضرائب والغرف التجارية لنشر الوعى الضريبى

رئيس مصلحة الضرائب: وزير المالية وجه بضرورة نشر الوعي الضريبي بكل المستجدات

مصلحة الضرائب: يجب نشر الوعي بالمستجدات الضريبية.. على نقابة التجاريين مساندتنا.. وتعاون مثمر بين الشعبة والمصلحة لتوضيح الإجراءات المميكنة

ترشيحاتنا

فخر للعرب.. رئيس البرلمان العربي يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ

سر علاقة سعاد حسني بـ عزت العلايلي.. وهل كانت زوجته تشعر بالغيرة منها؟.. نجله يجيب

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10 -2 - 2021 والقنوات الناقلة

الكويت.. الإفراج عن إعلامية مشهورة بعد التحقيق معها بتهمة خدش الحياء العام

أخبار التوك شو| أحمد موسى ينفعل على الهواء.. وتعليق ناري من لميس الحديدي على أزمة الشحات وكهربا في قطر

استشارى علم نفس يكشف سببا كارثيا يؤدى للفتور في العلاقات الزوجية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيري 4 تيجو في السوق المصرية

مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021

عريس يعتدي على مصور الزفاف.. ورد فعل مفاجئ من العروس | فيديو