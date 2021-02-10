16 عملية جديدة.. مصلحة الضرائب تكشف مفاجأة عن الميكنة

قال طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إنه إذا قمنا بعمل مقارنة بآلية التعامل مع مصلحة الضرائب فهو مختلف تماما، معقبا: "كلنا كنا عارفين ان التعامل قبل كده كان ورقي وفواتير وإقرارات ورقية"، ولكن من عام 2018 تم وضع خطة للميكنة والتحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب تماشيا مع رؤية مصر 2030.





وتابع طلعت عبدالسلام، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الخطة متدرجة تهدف الي ميكنة كل الاقرارات الضريبية، وتم البدء في تلك الخطة بالتنفيذ على ارض الواقع، لافتا الي ان الميكنة هي تحويل الإقرارات الورقية الي إقرارات تقدم بشكل الكتروني، منوها: "يعني بدل ما تروح وتقدم الإقرار ممكن من وانت قاعد في بيتك تبعت الإقرار الضريبي بتاعك إلكترونيا".





واوضح ان خلال سنتين تم ميكنة كل الإقرارات الضريبية، وذلك يعني ان كل الإقرارات الضريبية داخل مصلحة الضرائب حاليا الكترونية، وذلك بعد تنفيذ المرحلة الاخيرة منها وهي الزام الشخص "المنشآت الفردية" بتقديم إقرار ضريبي الكتروني، وبتلك المرحلة الاخيرة اكتملت المنظومة واصبح كل الممولين داخل المجتمع صغار وكبار ملتزمون بإقرار ضريبي إلكتروني.





واشار الي ان مصلحة الضرائب بدأت مرحلة جديدة والتي تعتبر مرحلة متقدمة على طريق الميكنة والتحول الرقمي، وهي منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، وهي منظومة تهدف للتعامل الكتروني مع الممول في كافة الإجراءات ومن خلال تلك المنظومة سيتم ميكنة 16 عملية ضريبية.