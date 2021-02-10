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مرأة

بصور رومانسية مع زوجها.. نسليهان أتاغول بإطلالة ساحرة على إنستجرام

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:42 ص
نسليهان أتاغول
نسليهان أتاغول
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آية التيجي
شاركت الفنانة التركية الشهيرة نسليهان أتاغول صورا رومانسية ع زوجها عبر حسابها  على انستجرام،وظهرت بإطلالة عفوية وساحرة، وهو ما دفع مُتابعيها للتعبير عن مدى إعجابهم بها.

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وظهرت نسليهان أتاغول وهي ترتدي توب هاي كول باللون البيج وعليه كتابات باللون الأسود بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة وبساطة إطلالتها.

وتركت  نسليهان أتاغول شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

ولم تتكلف نسليهان أتاغول في ارتداء الاكسسوارات او وضع المكياج؛ حيث اكتفت بوضع اللون الروز الناعم كأحمر شفاه مع الآي شادو والماسكرا لتبرز من لون عينيها المميزة.

وأكملت نسليهان أتاغول إطلالاتها ببعض الاكسسورات؛ حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الذهبي ونظارة شمسية باللون الأسود تبرز من أناقتها.

وإليكم الصور الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
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