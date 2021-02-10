بصور رومانسية مع زوجها.. نسليهان أتاغول بإطلالة ساحرة على إنستجرام

شاركت الفنانة التركية الشهيرة

صورا رومانسية ع زوجها عبر حسابها على انستجرام،

وظهرت

بإطلالة عفوية وساحرة

، وهو ما دفع مُتابعيها للتعبير عن مدى إعجابهم بها.