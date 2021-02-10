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فن

بإطلالة صباحية...ديميت أوزديمير تخطف قلوب متابعيها

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:52 ص
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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ندى فكري
شاركت الممثلة التركية ديميت أوزديمير متابعيها، صورة جديدة عبر خاصية الاستوري علي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ديميت أوزديمير، في الصورة باطلالة صباحية،حيث ارتدت بلوفر باللون الأسود وتركت شعرها بطريقة الويفي علي كتفيها لتناسب اطلالتها مما أثار إعجاب الجمهور . 

وعلقت ديميت علي الصورة قائلة :" صباح الخير "

يذكر أن ديميت أوزديمير وإبراهيم تشيليكول يقومان بتصوير مسلسل منزلي الموسم الثاني.

وتلعب ديميت في المسلسل شخصية زينب، وهي شخصية معقدة لا تثق بنفسها على الإطلاق، ولا تثق بقدراتها وطاقتها، فتاة مترددة ومذبذبة ولا تعرف ماذا تريد بالضبط، رغم أنها تدرس المحاماة، إلا أنها لا تعرف كيف تعبر عن نفسها وداخلها، تلبي للجميع رغباتهم وتنسى رغباتها هي وسط ازدحام رغبات الآخرين.

كما أنها الفتاة قليلة الحيلة المضحية بنفسها لإرضاء البعض لدرجة أن تصبح أنانية مع البعض الآخر، تكذب على حبيبها الأول في حقيقة نسبها وماهية أسرتها، ثم تكذب على زوجها بشأن خطيبها، تركت أسرتها الأولى التي أنجبتها كي تتعلم وتصبح كما تريد، ثم تتخلى عن أسرتها الثانية قبل أن تصبح ما تريد، لا تعرف تحديد حقيقة مشاعرها تجاه الآخرين هل تحب فاروق أم تحب مهدي؟. 

وأجادت ديميت أوزدمير أداءها وأتقنت دورها خير إتقان، لدرجة تفاجأ بها الجميع، ومن أجل كل هذه الأسباب كانت الجمل الحوارية للشخصية قليلة، فيما استخدمت ديميت أوزدمير نظراتها المعبرة ونبرات صوتها المتغيرة، وحركات جسدها لتعبر عما بداخلها وتخرج كل مشاعر الشخصية، بالقليل من الانفعالات والكثير من التقمص.
بإطلالة صباحية...ديميت أوزديمير تخطف قلوب متابعيها
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