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الأرصاد تحذر المواطنين من الشبورة على الطرق السريعة..فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:51 ص
الشبورة المائية
الشبورة المائية
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ياسمين القصاص
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا عن حالة الطقس اليوم علي جميع محافظات مصر، حيث أوضح تقرير الأرصاد، إن البلاد ستشهد، اليوم الأربعاء ، طقسا دافئا على القاهرة والوجه البحري ومائلا للدفء على السواحل الشمالية ومائلا للحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ، نهارًا.

أما عن حالة الطقس ليلًا فهو بارد على أغلب أنحاء البلاد.

وحذرت الهيئة من شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
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