ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التنمية المحلية: 515 مليار جنيه ميزانية مشروع تطوير القرى

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:59 ص
خبير التنميه المستدامة
خبير التنميه المستدامة بالإدارة المحلية
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الحسين حسن، خبير التنمية المستدامة بالإدارة المحلية، إن مصر من خلال مشروع تطوير قرى الريف لافتا أن ميزانية المشروع بلغت حوالى 515 مليار جنيه.

وأضاف الحسين حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد ، المذاع على فضائية تن ، أن موازنة الدولة العام الحالى 2.2 تريليون.

وأشار خبير التنمية المستدامة بالإدارة المحلية، إلى أن ربع هذه الموازنة مخصصة لهذا التطوير، منوهًا إلى أن هذا المشروع جاء فى إطار الدولة لتوفير حياة كريمة لمواطن القرى.

وتابع خبير التنمية المستدامة بالإدارة المحلية، أنه حان الوقت لجنى ثمار إصلاح الدولة ، مشيرا إن المشروع يعمل على 3 مراحل .

وأكد خبير التنميه المستدامة بالإدارة المحلية ، أن كافة مراحل المشروع تهدف لخدمات ومرافق منها البنية التحتية والطرق والنقل والصرف الصحى ومياة شرب وأنارة وغاز طبيعى وتطوير وحدات محلية ، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتنمية الاقتصادية الشاملة .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لتنمية الريف المصري.. السيسي يوجه ببلورة مشروع قومي لتطوير 1000 قرية

برلماني يطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لإنجاز المشروع القومي لتطوير 1000 قرية

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي بالحكومة لبدء مشروع تطوير 1000 قرية

515 مليار جنيه لتطوير قرى مصر.. خبير: مشروع قومي يغير حياة 58 مليون مواطن

المواطن فى قلب الدولة .. السيسي يوجه بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري.. برلمانيون: يساهم فى تغيير حياة وبيئة 55 مليون مصري ويحقق اكتفاء ذاتيا

وفد من مجلس الوزراء يتفقد عددا من قرى قنا لمتابعة مشروعات تطوير الريف المصري

ترشيحاتنا

قياسا بالأسبوع الماضي.. الصحة العالمية: انخفاض بنسبة 17٪ فى أعداد مصابي كورونا حول العالم

سيدة تستخدم الغراء كمثبت لشعرها.. والنتيجة صادمة

بيناموا علي السلم.. ابن جاحد يطرد أمه وأبيه من شقته.. صور

اتبناني بقى.. مذيعة صدى البلد تغني على الهواء وتفاجئ المشاهدين

أخبار التوك شو| أحمد موسى ينفعل على الهواء.. وتعليق ناري من لميس الحديدي على أزمة الشحات وكهربا في قطر

مدرب مولودية الجزائر: مواجهة الزمالك تحد لنا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيري 4 تيجو في السوق المصرية

مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021

عريس يعتدي على مصور الزفاف.. ورد فعل مفاجئ من العروس | فيديو