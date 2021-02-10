التنمية المحلية: 515 مليار جنيه ميزانية مشروع تطوير القرى

قال الحسين حسن، خبير التنمية المستدامة بالإدارة المحلية، إن مصر من خلال مشروع تطوير قرى الريف لافتا أن ميزانية المشروع بلغت حوالى 515 مليار جنيه.





وأضاف الحسين حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد ، المذاع على فضائية تن ، أن موازنة الدولة العام الحالى 2.2 تريليون.





وأشار خبير التنمية المستدامة بالإدارة المحلية، إلى أن ربع هذه الموازنة مخصصة لهذا التطوير، منوهًا إلى أن هذا المشروع جاء فى إطار الدولة لتوفير حياة كريمة لمواطن القرى.





وتابع خبير التنمية المستدامة بالإدارة المحلية، أنه حان الوقت لجنى ثمار إصلاح الدولة ، مشيرا إن المشروع يعمل على 3 مراحل .



