عودة الطقس البارد.. انخفاض في الحرارة اعتبارا من السبت المقبل مصحوب بأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس المستقر على البلاد يومي الأربعاء والخميس، حيث يسود الطقس الدافئ شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارًا بارد ليلا، ويستمر نشاط الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.





وقالت هيئة الأرصاد، إنه اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة وحتى يوم الأثنين سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بحوالي 3 درجا، ليسود طقس مائل للدفء نهارا بارد إلى شديد البرودة ليلا، ويستمر نشاط الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض المناطق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





ويكون هناك نشاط للرياح أيضًا على مناطق جنوب سيناء، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، الاثنين المقبل على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها نشاط للرياح.





وتشهد البلاد، خلال هذا الأسبوع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلا وتنعدم فرص سقوط الأمطار على البلاد.



