ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمرو دياب يدعم طفلة موهوبة من ذوى الاحتياجات الخاصة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:59 ص
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
نشر الهضبة عمرو دياب فيديو لطفلة موهوبة من ذوى الاحتياجات وهى تعزف مقطع لأغنيته"خلينا ننبسط"، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب دياب معلقا من خلال الفيديو:"برافو ياسارة يا حبيبتي".

وكشف الهضبة عمرو دياب عن موعد طرح عطر جديد يحمل اسمه عبر حسابه عبر إنستجرام ونشر مجموعة من الصور لعطر مكتوب عليه عمرو دياب معلقا "برفيوم عمرو دياب قادم فى 22 فبراير".

تصدر الهضبة عمرو دياب منصة توب انغامى بأغنيتين " ياأنا يالأ" فى المركز الثانى و"محسود" فى المركز الثالث بعد أيام قليلة من طرح الألبوم بشكل كامل عبر أنغامي. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

غدا طرح ألبوم عمرو دياب الجديد «يا أنا يا لاء» ..شاهد

الأغنية مبقتش بتاعتي.. عمرو دياب يعلق على غناء راشد الماجد وماجد المهندس لـ «محسود»

عمرو دياب يوجه رسالة لـ راغب علامة: يا أنت يا لأ يا حبيبي

22 فبراير.. عمرو دياب يطلق عطرا جديدا يحمل اسمه

شاهد .. أحدث ظهور لـ عمرو دياب على السوشيال ميديا

بعد تداول ابرز أغانيه.. عمرو دياب يتصدر ترند تويتر

ترشيحاتنا

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيري 4 تيجو في السوق المصرية

فخر للعرب.. رئيس البرلمان العربي يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ

وكيل أجايي: إصابته كادت تنهي مشواره الكروي

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10 -2 - 2021 والقنوات الناقلة

فضل قراءة سورة يس بعد الفجر

بعد آخر ارتفاع .. أسعار الدولار في جميع البنوك اليوم الأربعاء 10-2-2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيري 4 تيجو في السوق المصرية

مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021

عريس يعتدي على مصور الزفاف.. ورد فعل مفاجئ من العروس | فيديو