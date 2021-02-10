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فن

شاهد.. هنا الزاهد تستعيد ذكرياتها بصورة في المالديف

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:52 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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ندى فكري
نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هنا الزاهد في الصورة بإطلالة رياضية وسط الأشجار ليلا، وعلقت قائلة : "throwback to Maldives ".

وسيعرض لـ الفنانة هنا الزاهد قريبًا مسلسل جديد "حلوة الدنيا سكر"، وتقدم خلاله هنا الزاهد 9 شخصيات مختلفة، ويصاحبها عدد من نجوم الفن.
 
وشاركت هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وقدّمت هنا الزاهد العام الماضي فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجي، علا رشدي، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نجاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

وشاركت في فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربيني وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمي.
شاهد.. هنا الزاهد تستعيد ذكرياتها بصورة في المالديف
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