سكرتير عام كفر الشيخ يناقش أعمال ترميم مسجد أبو غنام الأثري في بيلا

عقد اللواء أشرف موافى، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اجتماعًا لبحث ومناقشة أعمال ترميم مسجد أبو غنام الأثرى ببيلا.





حضر الاجتماع، أحمد إسماعيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الاوقاف، والمهندس احمد منصور، وكيل وزارة الاسكان والمرافق، والمهندسة فاطمة الشوادفى، مدير عام ادارة التخطيط العمراني، والدكتوره صفاء العبد، مدير إدارة السياحة، والمهندسة ولاء المزين، مدير إدارة التنسيق الحضارى، والمهندسة مريانا شوقى، مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة بيلا.





قال السكرتير العام، إنه تم بحث ترميم المسجد الأثرى والمعرض للانهيار فى استجابة فورية لأهالي بيلا وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مؤكدًا على أهمية المنشآت الأثرية وضرورة صيانتها الدورية.



