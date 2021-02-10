رسالة خطية من أمير قطر للشيخ نواف.. وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ.. الصحة العالمية تفشل في تحديد منشأ كورونا في الصين.. وأمريكا تعتزم التدقيق في تقرير المنظمة.. الأبرز في صحف الكويت اليوم

الكويت.. الصحة: 61% من المصابين بـ «كورونا» في يناير مواطنون

الكويت تعود لـ «ألفية الإصابات».. وصعود ملحوظ بالوفيات

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«جونسون آند جونسون»: العالم قد يحتاج إلى التطعيم ضد «كورونا» سنويا









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، أفادت صحيفة "الراي" بإعلان أوزارة الصحة أمس، الثلاثاء، تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 172996 حالة في حين تم تسجيل ست حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 975 حالة.





وأوضحت صحيفة "الوطن" تأكيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند ارتفاع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد، وأن من أهم عوامل تقييم الوضع الوبائي مقياس انتقال العدوى والعدد التكاثري لانتشار الفيروس، وكذلك أرقام الإصابات اليومية (الحالات الإيجابية) ونسبة إشغال الأسرة في الأجنحة، وكذلك نسبة إشغال العناية المركزة لمصابي «كوفيد ـ 19»، وأيضا نسبة الإصابات إلى عدد المسحات المأخوذة. جاء ذلك خلال المؤتمر الدوري الـ 101 لوزارة الصحة المتعلق بتطورات مرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).





وعن نسب الإصابات في يناير الماضي، أوضح السند أنها كانت بمعدل 61.1% للمواطنين و38.9% بين غير المواطنين، والشريحة العمرية للمصابين 0.6% للأطفال أقل من سنة و1.9% للأطفال بين سنة و4 سنوات، و4.8% للأطفال من 5 حتى 15 سنة، وأكثر من 67% لمن أعمارهم بين 16 و44 عاما، وأكثر من 18% لمن بين 45 و59 سنة، و3.7 لمن هم أكبر من 60 عاما.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله آل محمود.





ومن المقرر أن يلتقي الغانم خلال زيارته أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سينقل له رسالة شفهية من الأمير الشيخ نواف الأحمد.





ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر صحية قولها إنه في خطوة وصفت بأنها ستوسع عدد شرائح المشمولين بالتطعيم، علمت «القبس» أن وزارة الصحة تتجه إلى تأجيل منح الجرعة الثانية من لقاح «أكسفورد» لمن يتلقون الجرعة الأولى لمدة 3 أشهر.





وكشف المسئولون أن هذا التأجيل يأتي بعد نشر دراسات طبية تؤكد أن فعالية اللقاح تتزايد مع تأخير الجرعة الثانية، موضحين أن من تلقى جرعة فايزر الأولى سيتلقى الثانية في موعدها بعد فترة تتراوح بين 21 و28 يوما بلا أي تأخير.





وذكرت صحيفة "الراي" أن المتحدث الرسمي في الإدارة العامة للطيران المدني سعد العتيبي، كشف عن اجتماعات مكثفة مع الأجهزة المعنية لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الحجر المؤسسي لدى الفنادق المحلية على جميع القادمين إلى البلاد لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة، وذلك اعتبارًا من 21 فبراير الجاري، من خلال التسجيل في منصة كويت مسافر على أن تستكمل مدة الحجر المقررة (7 أيام أخرى) في المنزل.





وأفادت صحيفة "الجريدة" أن لجنة الشئون الصحية البرلمانية وجهت الدعوة إلى وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، لحضور اجتماعها اليوم (الأربعاء)، والمخصص لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية. ويتضمن جدول اجتماع اللجنة مواضيع صحية أخرى، حيث ينتظر أن تطلع اللجنة على الأسباب التي بنيت على أساسها الإجراءات الصحية الجديدة من غلق المطارات ووقف عمل بعض الأنشطة التجارية، إضافة إلى مدى صحة عدم توافر الدفعات الجديدة من لقاح «فايزر».





عربيا وإقليميا، قالت صحيفة "الوطن" إن الإمارات العربية المتحدة حملت أمس أحلام ملايين العرب والمسلمين مع «مسبار الأمل»، إلى كوكب المريخ، وأصبحت أول دولة عربية وخامس دولة في العالم تصل إلى مدار الكوكب الأحمر.





وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات: «أبناء الإمارات حولوا الحلم إلى واقع وحققوا طموحات أجيال من العرب ظل يراودها أمل وضع قدم راسخة في سباق الفضاء الذي ظل حكرا على عدد محدود من الدول».





وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى تحذير وزير الأمن والاستخبارات الإيراني محمود علوي أمس الغرب من أن بلاده قد تتجه إلى امتلاك سلاح نووي إذا استمرت العقوبات الدولية المشددة المفروضة على طهران، فيما يستمر الأخذ والرد بين طهران وواشنطن حول من سيعود إلى الالتزام بالاتفاق النووي أولا، بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منه، وتخلي إيران عن الكثير من تعهداتها بموجبه.





ونقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية عن علوي قوله «برنامجنا النووي سلمي وفتوى المرشد الأعلى تحرم الأسلحة النووية، لكن إذا دفعوا إيران في هذا الاتجاه فلن يكون ذنب إيران بل خطأ أولئك الذين دفعوا بها».





دوليا، ذكرت صحيفة "الوطن" أنه بعد أربعة أسابيع في ووهان، أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية المكلفين البحث في منشأ فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، أنهم لم يتمكنوا من كشف أصول الفيروس معتبرين أن نظرية تسربه من مختبر «مستبعدة للغاية» ومرجحين فرضية انتقاله عبر «حيوان وسيط» لكن من دون تمكنهم من تحديد ذلك الحيوان المسؤول عن نقل الوباء إلى البشر.





وقال بيتر بن امبارك، رئيس وفد منظمة الصحة العالمية الذي كان يحقق في ووهان منطلق انتشار الوباء، إن انتقال فيروس كورونا من حيوان إلى آخر ومنه إلى الإنسان هي «أكثر الفرضيات ترجيحا». لكنه أضاف أن هذا المسار يتطلب «بحثا مستهدفا وأكثر تحديدا».





في سياق متصل، ذكرت صحيفة "الوطن" أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت إن إدارة الرئيس جو بايدن تتطلع إلى التدقيق في البيانات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر يوم الثلاثاء، والذي قال إن فيروس كورونا لم ينشأ في مختبر في ووهان بالصين.





وقال بيتر بن إمبيرك، رئيس الفريق الذي تقوده منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان للتحقيق في منشأ فيروس كورونا، إن الخفافيش لا تزال مصدرًا محتملًا للفيروس، وإن انتقال الفيروس عبر الأغذية المجمدة هو احتمال يتطلب مزيدًا من البحث، لكنه استبعد تسرب الفيروس من أحد المختبرات الصينية.





وقالت صحيفة "القبس" إن دراسة كشفت أن سلالة فيروس كورونا التي نشأت في المملكة المتحدة تتضاعف كل 10 أيام، ويمكن أن تصبح مهيمنة في الولايات المتحدة بحلول مارس المقبل. وقدرت الدراسة التي نشرت في مجلة «medRxiv»، وتم تمويلها من مركز السيطرة على الأمراض «CDC»، ولم تخضع الدراسة بعد لتقييم باحثين مستقلين، أن هذه السلالة معدية بنسبة 30% إلى 40% تقريبًا من المتغيرات الشائعة، وأن انتشارها بين الحالات الإيجابية قد تحول من أقل من نصف 1 % من جميع الحالات الشهر الماضي، إلى 3.6% بنهاية يناير.



