اتبناني بقى.. مذيعة صدى البلد تغني على الهواء وتفاجئ المشاهدين

غنت الإعلامية داليا أيمن على الهواء أغنية "حلوة يا بلدي"، برفقة ضيف الحلقة حسام زكي، عازف الجيتار، وقالت له مازحة: "انت هتتبناني بقى خلاص".





وقال حسام زكي، مؤلف وموزع موسيقي وعازف جيتار، إنه يلعب على الجيتار من 10 سنوات، لافتًا إلى أنه انقطع في بعض الفترات خلال تلك السنوات عن الجيتار والعزف مما آثر به، وأن عزف الجيتار وطوال تلك السنوات هي هواية ولم يثقلها بالدراسة حتى الآن "أنا لسة مدرستش الموضوع لحد دلوقتي".





وتابع حسام زكي، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تعلم من خلال فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منوها ان الآلات الوترية صعبة في تعلمها بأنفسنا، ولكن اكد على فكرة "اللي بيحب حاجة ونفسه فيها هعيملها وهيكمل فيها".





وتعد آلة الجيتار من أشهر الآلات الموسيقية في العالم، يسعى الكبار والصغار إلى تعلم العزف عليها، فهي آلة لها صوتها المميز الذى يحب أن يسمعه عدد كبير وهناك عدد من الأشخاص أصبح لهم اسم كبير ومعروف بهذه الآلة.