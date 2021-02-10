خبير: نجني حاليا ثمار تعامل الدولة بحذر وذكاء مع كورونا

قال محمد عثمان ، خبير السياحة ، إن التناول الذكى التى قامت به الدولة تجاه جائحة كورونا نجنى ثماره اليوم بالصورة الإيجابية .





وأضاف محمد عثمان ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد ، المذاع على فضائية تن ، أن بداية ظهور الجائحة كان يوم 3/6 فى مصر .





وأشار خبير السياحة ، إلى أن الدولة تعاملت مع الفيروس بحذر وذكاء واتخذت كافه الإجراءات الحازمة ، لافتًا إلى أنه يتبقى التعامل الذكى مع شفافية الأرقام .



