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توك شو

خبير: نجني حاليا ثمار تعامل الدولة بحذر وذكاء مع كورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:16 ص
السياحه في مصر
السياحه في مصر
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ريهام فيكتور
قال محمد عثمان ، خبير السياحة ، إن التناول الذكى التى قامت به الدولة تجاه جائحة كورونا نجنى ثماره اليوم بالصورة الإيجابية . 

وأضاف محمد عثمان ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد ، المذاع على فضائية تن ، أن بداية ظهور الجائحة كان يوم 3/6 فى مصر .

وأشار خبير السياحة ، إلى أن الدولة تعاملت مع الفيروس بحذر وذكاء واتخذت كافه الإجراءات الحازمة ، لافتًا إلى أنه يتبقى التعامل الذكى مع شفافية الأرقام .

وتابع خبير السياحة ، أن مصر لها النصيب الاكبر عندما تعود السياحة مرة أخرى ، مؤكدًا أن مصر أصرت عند وصول أمين المجلس الأعلى للسياحة فى العالم على التأكد من سلامة الإجراءات الاحترازية بالغردقة والقاهرة .
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