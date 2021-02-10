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محافظات

المركز الهندسى بجامعة الإسكندرية يوقع عقدًا للإشراف على مشروع تبطين الترع بمنطقة الدلنجات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:18 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن المركز الهندسى للخدمة العامة بكلية الهندسة، والإدارة العامة للتوسع الأفقي بغرب الدلتا، قد وقعا عقدًا، لقيام المركز الهندسى بالإشراف على مشروع تبطين الترع بمنطقة الدلنجات- محافظة البحيرة، من خلال فريق عمل من أساتذة الكلية يقوم بالإشراف على تنفيذ المشروع طبقًا للمواصفات الهندسية، كما يتيح المشروع العديد من فرص العمل لشباب المهندسين .

يأتي هذا فى إطار المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية.


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قام بتوقيع العقد الدكتور مصطفى شوقى، مدير المركز الهندسى، والمهندس محمد حسونة ممثلا عن الإدارة العامة للتوسع الأفقي بغرب الدلتا.

وأشار الدكتور سعيد علام أن أعمال التأهيل لهذه الترع سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس بمنطقة الدلنجات وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق وستسهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، كما ستسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وتحقيق وفر فى مياه الرى، بالإضافة إلى حماية البيئة من التلوث، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

شهد التوقيع الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية السابق والقائم بعمل رئيس قسم هندسة الرى والهيدروليكا ومنسق المشروع، والدكتور عصام وهبه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

المركز الهندسى بجامعة الإسكندرية يوقع عقدًا للإشراف على مشروع تبطين الترع بمنطقة الدلنجات
المركز الهندسى بجامعة الإسكندرية يوقع عقدًا للإشراف على مشروع تبطين الترع بمنطقة الدلنجات
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