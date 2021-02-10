إطلالة مرحة من داليا مصطفى في أحدث ظهور لها

تفاعلت الفنانة داليا مصطفي بصورة جديدة نشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت مصطفي بإطلالة كاجوال مرحة،وكتبت على صورتها معلقة:"love-life".
وتشارك الفنانة في مسلسل "فى يوم وليلة"الذي يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم ألا وهم النجم أحمد رزق، داليا مصطفي، أيتن عامر، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وآخرين
بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.
وشاركت داليا مصطفى مؤخرًا في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" مع عدد من النجوم.
مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.