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محافظات

محافظ الوادي الجديد يوجه بسحب الأراضي من الشركات غير الجادة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:29 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بالانتهاء من أعمال الرفع المساحي لجميع المشروعات الاستثمارية، وذلك لحصر نسب التنفيذ والجدية، مشددا على ضرورة سحب المساحات غير المستغلة من الشركات غير الجادة وإعادة طرحها بالمزاد العلني لإقامة مشروعات استثمارية أخرى.


جاء ذلك خلال ترؤسه مجلس إدارة خدمة المستثمرين لمناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية على أرض المحافظة، بحضور سيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة.


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ووافق مجلس الإدارة على استكمال إجراءات تخصيص إحدى الشركات واحتساب المساحات الزائدة في بعض المشروعات بسعر القيمة السوقية الحالية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لتعديها بالزراعة على أراضٍ غير مخصصة لها.


على جانب آخر، أكد الزملوط  أن خطة تطوير مجمع التمور التابع للمحافظة نجحت في زيادة حجم الصادرات من المنتجات بنسبة ٦٠٪، وذلك بالتزامن مع زيادة الطلب على هذه المنتجات بالأسواق المحلية والعالمية.


َوأوضح أنه تم التعاقد على تصدير إنتاج المجمع لعدد من الدول العربية، فضلًا عن إتاحة العديد من فرص العمل للشباب على مدار العام وتطوير صناعة التمور بالمحافظة والاستفادة من القيمة الاقتصادية المضافة الناتجة عن هذه الصناعة.


كما وجه المحافظ بتفعيل دور مركز التدريب المهني في تدريب الشباب على المهن الحرفية المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل.


وأكد أحمد طليب، مدير عام القوى العاملة بالمحافظة، أنه تم البدء في تنفيذ دورة تدريبية في مجال التوصيلات والتركيبات الكهربائية بمركز التدريب المهني بالخارجة بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر ويحصل المتدرب على مكافأة مالية بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة بعد اجتياز الاختبارات.


من جانب آخر، شدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على ضرورة تيسير جميع الإجراءات أمام المواطنين مقدمي طلبات التصالح والتغلب على الروتين الحكومي، للانتهاء من جميع الطلبات البالغ عددها 992 طلبا على مستوى المحافظة.


جاء ذلك اجتماعه اليوم مع المستشار محمد أحمد سعيد، رئيس لجنة البت بملف التصالح في مخالفات البناء، ورؤساء اللجان الفنية بمراكز المدن، وذلك بحضور سيد محمود، سكرتير عم المحافظة المساعد.


وأكد الزملوط ضرورة التنسيق مع جميع الجهات لسرعة إنجاز استيفاء جميع المستندات الخاصة بملفات التصالح، لافتا إلى أن عدد المخالفات بالمحافظة يعد ضئيلا جدا مقارنة بالمحافظات الأخرى.


على جانب آخر، وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بمجمع المصالح الحكومية، والتي يتم تنفيذها على مساحة 38 فدانا، بتكلفة تقديرية 400 مليون جنيه، لتشمل مباني المديريات والهيئات الحكومية والأنشطة التجارية ومبنى للتعامل مع الجمهور، بالإضافة إلى شبكات طرق ومرافق.
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