إعطاء الجرعة الأولى لـ 75%.. الاتحاد للطيران تعلن توفير لقاح لجميع العاملين بالشركة

أعلن توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، أنه تم توفير لقاح كورونا لجميع الموظفين والعاملين بالشركة، وذلك بعد إعلان حكومة دولة الإمارات عن هدفها بتطعيم نصف سكان الإمارات بحلول نهاية مارس 2021، حيث تمكنت الاتحاد من أعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لأكثر من 75% من القوى العاملة لديها قبل الموعد المحدد.





وقال توني دوجلاس، إننا شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تعتمد فحص الكورونا لكل مسافر وعضو في طاقم العمل قبل كل رحلة والآن، أصبحنا أول شركة طيران دولية تعطي اللقاح لكافة أعضاء طاقمها الجوي."





وتابع: "اخترت في وقت مبكر تلقي اللقاح لأؤكد دعمي لبرنامج التطعيم الوطني وتشجيع الجميع في عائلة الاتحاد ممن هم مؤهلون لتلقي اللقاح في أخذه في أقرب وقت ممكن. كما أود أن أشكر عائلة الاتحاد الكبرى على كل الجهود المبذولة لمساعدتنا على تحقيق هذا الإنجاز. أنا حقًا أشعر بالامتنان."



