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أخبار العالم

خطير.. أعداد ضحايا كورونا أعلى بكثير من الأرقام المعلنة في إسرائيل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:24 ص
أعداد ضحايا كورونا
أعداد ضحايا كورونا أعلى بكثير من الأرقام المعلنة في إسرائيل
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سمر صالح
كشفت بيانات من المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل أن حصيلة ضحايا وباء كورونا في إسرائيل ربما تكون أعلى بكثير من الأرقام المعلنة، وفق ما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.


وقال رئيس مركز "شعاري تسيديك" الطبي البروفيسور، "جونثان هليفي"، إنهم بدأوا في الحصول على صورة أوضح لآثار الوباء بعد الاقتراب من عام على دخول الفيروس إلى إسرائيل.


وأكد هليفي لـ"جيروزاليم بوست" أن الإسرائيليين باتوا أكثر ترددا في دخول غرف الطوارئ حتى لو كانوا بحاجة إلى ذلك، بسبب الخوف من الحصول على عدوى كورونا، مشيرًا إلى أن بعض حالات السكتات الدماغية أو أمراض القلب الأخرى تتطلب تدخلا طبيا خلال الساعات الأولى من الإصابة، والتأخير في الوصول لأقسام الطوارئ قد يفاقم هذه الحالات.


ولفت إلى أن المستشفيات تتطبق قواعد صارمة لفصل مرضى كوفيد-19 عن بقية المرضى العاديين، مضيفًا: "هناك فرصة أكبر للإصابة في سوبر ماركت مزدحم مقارنة بالمستشفى".


وتوفي 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 4,138 إصابة جديدة بالفيروس، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية.


​​وأظهرت المعطيات الرسمية ارتفاع حصيلة الإصابات النشطة إلى 71,830، في حين بلغ مجمل الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الفيروس في مارس الماضي 703,102.


وبيّنت المعطيات أن معدل الفحوصات الموجبة وصل إلى 7.9%، وهي النسبة الأدنى منذ 16 يناير الماضي، حيث أجري نحو 52 ألف فحص، وشهد يوم الاثنين، تسجيل 7,778 إصابة جديدة، بعد إجراء 91,333 فحصا، بمعدل فحوصات مُوحبة وصل إلى 8.8%.


وارتفعت حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 5,202 حالة؛ منها 8 حالة فارقت الحياة يوم الثلاثاء.


وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 1,069، من بينها 418 بحالة حرجة؛ فيما وصل إلى 336 حالة بجهاز التنفس الاصطناعي.


ويرقد في المشافي 1,652 مريضا، فيما يتلقى 78,027 مصاب العلاج المنزلي، في حين يتلقى 1,588 مصاب العلاج في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.


وتواصلت نسبة المرضى الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما في الارتفاع وبلغت 35%.


وأظهرت المعطيات أن 17.7% من بين المصابين بحالة خطيرة هم أشخاص في الخمسينات من العمر، و9.3% في الأربعينات من العمر، و5.3% تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عامًا، و1.7% من الحالات الخطرة تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عامًا.


بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال طفلتين وخمس فتيات إلى المستشفى بعد إصابتهن بحالة حرجة، وتم توصيل فتاتين وطفلة بأجهزة التنفس الاصطناعي.


وبحسب البيانات الرسمية، فإن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا وصل إلى 3,575,259، من بينهم 33,056 شخص تطعموا الثلاثاء.


وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 2,200,539 شخص، من بينهم 42,151 تلقوا الجرعة الثانية الثلاثاء.

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