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رياضة

فرعية القاهرة تبدأ صرف مستحقات الحكام لمدة 48 ساعة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:42 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
قررت لجنة الحكام الفرعية في منطقة القاهرة برئاسة توفيق السيد صرف المستحقات المتأخرة لقضاة الملاعب بالقسم الأول والثاني والثالث.

وحددت لجنة الحكام الفرعية بمنطقة القاهرة مواعيد صرف المستحقات المالية المتأخرة للحكام بالقسم الأول والثاني والثالث نظير إدارة المباريات من بداية الموسم المحلي وحتى شهر يناير الماضي.

واعلنت لجنة الحكام الفرعية في منطقة القاهرة عن صرف المستحقات المالية المتأخرة على مدار اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

وشددت لجنة الحكام الفرعية فى منطقة القاهرة على قضاة الملاعب فى القسم الاول والثاني والثالث على ضرورة إحضار البطاقة الشخصية من أجل صرف المستحقات المالية المتأخرة.

يذكر أن لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد حصلت على موافقة اللجنة الثلاثية للجبلاية برئاسة المهندس أحمد مجاهد بصرف ٤ ملايين و٥٠٠ الف جنيه من مستحقات مالية متأخرة لقضاة الملاعب.
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