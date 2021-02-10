بعد وضوح الرؤية.. فتح كل الطرق الصحراوية والرئيسية المغلقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن فتح طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، وطريق السويس الصحراوي، والإسماعيلية الصحراوي بعد وضوح الرؤية وانقشاع الشبورة.









كما أعلنت الإدارة عن عودة الحركة المرورية على الطريق الساحلي الدولي، ومحور ٣٠ يونيو.









وقالت مصادر إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.









كانت وزارة الداخلية وجهت إلى المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.









في السياق ذاته، رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لا سيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.