حرب اقتصادية.. روحاني يعترف بتأثير العقوبات الأمريكية على إيران

اعترف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بتأثير العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، مؤكدا: "نمر بظروف حرب اقتصادية منذ 3 سنوات".





ووفقا لـ "إيران انترناشيونال"، قال الرئيس الإيراني، خلال حديثه بمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية: "افتخر بالتفاوض، التفاوض ليس شيئا سلبيا، نحن فخورون بالتفاوض والاتفاق مع أعدائنا".





وأضاف روحاني: "عصر العقوبات الاقتصادية والحرب انتهى، لكن المقاومة لا تزال مطلوبة لتحقيق نصر نهائي".





وفي وقت سابق، أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن إيران لن تعود إلى التزاماتها في الاتفاق النووي إلا إذا تم رفع العقوبات الأمريكية عن طهران.





وقال خامنئي: "إن الآخرين اذا أرادوا عودة إيران إلى التزاماتها في الاتفاق النووي فعلى أمريكا أن ترفع كل أنواع الحظر وبشكل عملي".





وأضاف: "إذا تأكدنا من ذلك ورأينا أن العقوبات قد تم رفعها بالشكل الصحيح، عند ذلك سنعود إلى التزاماتنا في إطار الاتفاق النووي، وهذه هي سياسة إيران التي لا تحيد عنها وهي مورد اتفاق جميع مسئولي البلاد".



