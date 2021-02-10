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منوعات

ولا في الأفلام.. سيارة تسقط من أعلى كوبري ويخرج سائقها سليما بدون جروح

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:58 ص
صدى البلد
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مريم صليب
سقطت سيارة من فوق كوبري في ولاية ويسكونسن الأمريكية بسبب الثلوج المتراكمة على جانبي الطريق أعلى الكوبري نتج عنه انزلاق السيارة من  فوق الكوبري بسبب انعدام الرؤية.

حسب ما ورد في ديلي ميل، فإن السيارة سقطت رأسيا من فوق الكوبري في مشهد يشبه الأفلام السينمائية المصورة، فقد ظن الميع ان سائق السيارة انتهى امره وسيخرج من السيارة ميتا. 

فوجئت قوات الإنقاذ أنه بالرغم من المسافة التي سقطت منها السيارة من أعلى الكوبري إلى اسفله، إلا أن السائق كان مازال حيا، والأكثر غرابة في الأمر وأدهش رجال الإسعاف أن السائق خرج بدون جروح أو أي كدمات وكأنه لم يسقط من مسافة عالية. 

نقلت الإسعاف الرجل إلى اقرب مستشفى لتلقي العيال برغم عدم وجود أي جروح او إصابات في جسده، ولكن كان في حالة إغماء من هول الصدمة بعد سقوطه. 
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