البحوث الفلكية: استحداث 3 محطات بالشبكة القومية للزلازل وإنشاء مرصد جديد

قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن هناك عدة مشروعات يعمل المعهد على الانتهاء منها الفترة القادمة، مثل مشروع المرصد الفلكى الجديد .





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وأوضح أن المعهد توصل لموقعين لإنشاء هذا المرصد الجديد في جنوب سيناء وفي الصحراء الشرقية قبل الغردقة، مع عمل عمل دراسات والتي تستغرق ما بين 3 و 5 سنوات حتى يتم تفعيله وإطلاقه.





وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هذا المرصد سيكون ثاني أكبر مرصد فلكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنطقة العربية، حيث يبلغ قوة التليسكوبات الخاصة به 3 أضعاف تليسكوب مرصد القطامية.





وأشار إلى سعي المعهد لإنشاء مشروع محطة جديدة لرصد الأقمار الصناعية حيث يتم إدخال تليسكوبين أحدهما بصري والآخر ليزر ، إضافة إلى استحداث 3 محطات لرصد الزلازل بالمعهد ، علاوة على افتتاح محطة رصد للأقمار الصناعية مؤخرًا .