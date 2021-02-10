رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش جاهزية مركز القياس لامتحانات نصف العام

ناقش الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، استعدادات وجاهزية مركز القياس والتقويم والوحدات التابعة له بالكليات للامتحانات وعمليات التصحيح الالكترونى، وذلك قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مركز القياس والتقويم بالجامعة، برئاسة رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس مجلس الادارة

والدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رأفت شيبة الحمد، عضو مجلس الإدارة مدير وحدة القياس والتقويم بكلية الزراعة، وعماد أحمد، مدير التوجيه وصلاح محمد، مدير إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص.





أشار رئيس الجامعة، إلى أن المركز يؤدى دوره فى تقديم الاستشارات الفنية فى مجال القياس والتقويم و التوعية بأهمية الاختبارات و إعدادها وعلاقتها بنواتج التعلم وبنوك الأسئلة والاختبارات الالكترونية، موجهًا بضرورة تحليل البيانات الخاصة بنتائج الطلاب فى الاختبارات لتكون مؤشر وموجه للعملية التعليمية بالجامعة.





و أشار الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة، إلى أن المجلس وافق على انشاء مجلة علمية للمركز وذلك فى ضوء تفعيل اهداف المركز لزيادة الوعى الثقافى فى مجال القياس والتقويم.





و أوضح الدكتور أحمد حلمى أبو المجد، مدير المركز، أن المجلس وافق علي عقد دورات تدريبية فى مجال القياس والتقويم واعداد الاختبارات

و واتج التعلم والاختبارات الالكترونية وبنوك الأسئلة.





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