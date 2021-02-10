صحة الشرقية تنظم دورة تدريبية لفرق الجودة بمستشفيات المحافظة

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء الفرق الطبية بالقطاع الصحى، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قامت الإدارة العامة للجودة بوزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع إدارة الجودة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بتنفيذ دورة تدريبية لفرق الجودة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وذلك بقاعة التدريب بمستشفي ههيا المركزي.





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وأشار "مسعود" إلي أنه تم تدريب فرق الجودة علي العديد من الموضوعات الصحية، منها التدريب علي مفهوم الجودة الشاملة في المنشآت الصحية، والطرق الصحيحة للتسجيل الطبي بالملفات الطبية، والسلامة البيئية، وأمن وسلامة المرضي بالمستشفيات.





وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق الجودة بوزارة الصحة، وجميع القائمين علي التدريب والمشاركين علي الجهود المبذولة للإرتقاء بمستوي أداء العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات والرقابة الصحية للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالشرقية.





وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة، قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور محمد منصور استشاري القلب والقسطرة بالمعهد القومي للقلب، بإجراء حالة قسطرة قلبية عاجلة، لحالة حرجة لإنقاذ حياة مريض، وذلك فور دخولها العناية المركزة للقلب بالمستشفي، واستدعاء استشاري القلب والقسطرة، والذي قام بمشاركة الفريق الطبي بتركيب دعامات للشريان التاجي، وإجراء القسطرة القلبية بنجاح، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية بإشراف مدير المستشفي.





وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٣٢٨ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدمًا الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفي، واستشاري القلب والقسطرة، ورئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.