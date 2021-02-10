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منوعات

تصرف غريب من عريس في ليلة زفافه

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:45 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بينما ينتظر العروسان يوم الزفاف واللحظة التي ستجمعهما سويًا تحت سقف واحد، قرر عريس أن يضع تلك المشاعر جانبًا، وأن يمارس عمله في ليلة الزفاف. 

وانتشرت صورة لعريس وعروس في يوم زفافهما على نطاق  واسع على الإنترنت، حيث أثارت فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الهند إلى باقي دول العالم. 

وتظهر الصورة غير المؤرخة وغير المسماة عريسًا جالسًا على جهاز كمبيوتر مكتبي مرتديًا جميع ملابس الزفاف الهندية، بينما شوهدت العروس جالسة على السرير المزين في انتظاره. 

ويبدو على العروس الغضب قليلًا حيث يتجاهلها العريس في ليلة الزفاف، فيما كان هو منهمك في عمله على الكمبيوتر، وقد تم نشر الصورة لأول مرة في 9 فبراير على موقع "تويتر".
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