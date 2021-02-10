تصرف غريب من عريس في ليلة زفافه

بينما ينتظر العروسان يوم الزفاف واللحظة التي ستجمعهما سويًا تحت سقف واحد، قرر عريس أن يضع تلك المشاعر جانبًا، وأن يمارس عمله في ليلة الزفاف.





وانتشرت صورة لعريس وعروس في يوم زفافهما على نطاق واسع على الإنترنت، حيث أثارت فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الهند إلى باقي دول العالم.





وتظهر الصورة غير المؤرخة وغير المسماة عريسًا جالسًا على جهاز كمبيوتر مكتبي مرتديًا جميع ملابس الزفاف الهندية، بينما شوهدت العروس جالسة على السرير المزين في انتظاره.



