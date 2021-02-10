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أخبار البلد

مصر للطيران تسير اليوم 48 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:45 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم الأربعاء، 48 رحلة جوية تنقل على متنها أكثر آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

سيتم تسيير  30 رحلة دولية إلى كل من بغداد، لاجوس، الدوحة، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، امستردام، دبي، روما، نيويورك، ميلانو، الخرطوم، البحرين، بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، اديس ابابا، و 15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 414‪3 راكب

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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