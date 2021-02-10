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أخبار العالم

رقم مرتفع.. لبنان يرصد 30 إصابة على متن رحلات جوية إلى بيروت

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:46 ص
لبنان يرصد 30 إصابة
لبنان يرصد 30 إصابة على متن رحلات جوية إلى بيروت
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، على متن رحلات جوية وصلت إلى العاصمة بيروت.


ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قالت وزارة الصحة العامة في بيان، إنه باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 6 و7 و8 فبراير الجاري؛ أظهرت النتائج وجود 30 حالة إيجابية.


وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس الثلاثاء، زيادة جديدة في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


وقالت وزارة الصحة، إن البلاد سجلت 2879 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضمنها 2872 حالة محلية.


وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 324859.


كما سجلت الصحة اللبنانية خلال نفس التوقيت، 60 حالة وفاة جديدة بكورونا.


ولا يزال عدد الوفيات المسجلة في لبنان خلال يوم مرتفعًا، وبذلك يصل إجمالي الوفيات بالبلاد منذ بداية الأزمة إلى 3737.


وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت عزمها تخفيف إجراءات الإغلاق الصارم المفروض لمكافحة فيروس كورونا، تدريجيا ابتداءً من الأسبوع الجاري.
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