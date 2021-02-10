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فن

استئصال المرارة.. الجمهور يدعو للإعلامية مي حلمي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:44 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
أعلنت المذيعة مي حلمي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن إجرائها لعملية جراحية وهي استئصال المرارة .
ونشرت فيديو عبر القصص المصورة :" أنا احتفلت بعيد ميلادي بدري علشان العملية  أدعو لي ".

تفاعل الجمهور:" ربنا ماكي ، إن شاء الله تقومي بالسلامة ".

وأعلنت الإعلامية مي حلمي عن تعاقدها علي برنامج جديد علي قناة النهار، يجمعها بـ نجوم كرة القدم المصرية، و ذلك من خلال نشرها صورة عبر حسابها الرسمي علي موقع "انستجرام". وظهرت مي حلمي بصحبة " نجوم كرة القدم المصرية وائل جمعة، بركات ، عصام الحضري ، محمد شوقي ، حسين ياسر المحمدي.

 يذكر أن مي حلمي مذيعة رياضة بدأت مسيرتها من خلال برامج الراديو و انتقلت حاليا إلى برامج تليفزيونية و آخر أعمال الإعلامية مي حلمي هو برنامج " الحكم " ، الذي يعرض علي قناة " الحدث اليوم ". 
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