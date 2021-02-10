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حوادث

ضبط مسجل بحوزته سلاح في محطة قطار الزقازيق

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:15 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد العيسوى
تمكن ضباط قسم شرطة محطة الزقازيق بالشرقية، من القاء القبض علي مسجل شقى خطر أثناء تواجده داخل المحطة وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش.

البداية عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من قسم شرطة محطة الزقازيق، بقيام مباحث القسم، من ضبط م ف ع 39 سنة عاطل مقيم بندر  بلبيس، أثناء تواجده بمحطة قطار الزقازيق، بحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش، و6 طلقات خرطوش.

بالكشف الجنائي عليه، تبين أنه مسجل شقي خطر سرقة بالإكراه  بمركز بلبيس وسبق اتهامه فى 9 قضايا سرقات ومطلوب ضبطه في قضيتين.

وتم التحفظ على المضبوطات وإحالته إلى نيابة قسم أول الزقازيق، برئاسة أحمد يوسف، مدير النيابة العامة، التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
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