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محافظات

محافظ الغربية يفتتح المركز التكنولوجي بقطور لخدمة المواطنين.. صور

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:30 ص
محافظ الغربية يفتتح
محافظ الغربية يفتتح المركز التكنولوجي بقطور لخدمة المواطنين
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احمد علي
افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، الأربعاء، يرافقه الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء محمد عزي، المشرف العام على الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط، المركز التكنولوجي بمركز ومدينة قطور.




وأكد محافظ الغربية حرص المحافظة على ميكنة جميع المعاملات بشكل إلكتروني، حيث يضم المركز ٨ منافذ للتعامل مع المواطنين و١٥ جهاز حاسب آلي لتسهيل الحصول على التراخيص والمرافق وغيرها، من خلال فصل متلقي الخدمة عن العاملين بالمركز، وذلك لتحقيق المزيد من الشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الوقت والجهد للحصول على الخدمات من خلال نظام الشباك الواحد.


وقال إن المركز سيساعد على تقديم خدمات متميزة وعاجلة للمواطنين، كما يساعد متخذي القرار على استرجاع البيانات بشكل سريع ودقيق، حيث يتم الربط الإلكتروني بين الإدارات ذات الصلة بالخدمة التي يرغب فيها المواطن.


وتابع المحافظ خطوات تقديم الخدمة للمواطنين بالمركز من استقبال طلبات المواطنين ووسائل الراحة المعدة بصالة الانتظار المزودة بجهاز انتظار إلكتروني على غرار البنوك تيسيرًا على المواطنين وللقضاء على نظام الطوابير التقليدية.


وأكد الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، أن محافظة الغربية هي ثالث محافظة على مستوى الجمهورية في إلغاء استخدام الإيصال اليدوي واستبداله بالإيصال المميكن في جميع المراكز والبالغ عددها ٩ مراكز تكنولوجية تم تطويرها خلال العام الماضي.
محافظ الغربية يفتتح المركز التكنولوجي بقطور لخدمة المواطنين.. صور
محافظ الغربية يفتتح المركز التكنولوجي بقطور لخدمة المواطنين.. صور
محافظ الغربية يفتتح المركز التكنولوجي بقطور لخدمة المواطنين.. صور
محافظ الغربية يفتتح المركز التكنولوجي بقطور لخدمة المواطنين.. صور
محافظ الغربية يفتتح المركز التكنولوجي بقطور لخدمة المواطنين.. صور
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