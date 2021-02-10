مستشار وزير السياحة الأسبق: سقارة أصبحت مدينة أثرية كاملة.. فيديو

قال وليد بطوطي، مستشار وزير السايحة السابق، إن الجميع يبحث عن أماكن ذات واجهة سياحية آمنة، حيث يتوفر بها جميع شروط الامان داخلها، منوها أن مصر تعد من أفضل الدول فى الوضع الحالى، بعد نجاح جميع المباريات الرياضية داخل مصر خلال الفترة الاخيرة، حيث صرحت بعض الدول بتخطيطها لاتباع الاسلوب المصري، فتبعت بعض من الدول نظام الفقاعة فى تنظيم العديد من الأحداث العالمية، التى تم تطبيقه بالفعل داخل مصر.

وأضاف"مستشار وزير السياحة السابق"، عبر زوم فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن منذ بداية أزمة كورونا قامت وزارة السياحة والاثار بتطبيق مبادرة"خليك فى بلدك احنا هنجيلك" وبالفعل تم عرض بعض الافلام الوثائقية لمدة 3 دقائق عن الأماكن السياحية داخل مصر.

وأشار"البطوطي"، إلى أن مصر الان تمتلك أماكن سياحية جديدة، ومنه أهمها اكتشافات سقارة، موضحا أن سقارة اصبحت منطقة سياحية بالكامل، بعد ان كانت عبارة عن هرم سقارة فقط ولكن الان تمتلئ بالعديد من الاكتشافات الأثرية.