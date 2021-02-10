شاهد|مهمة مستحيلة.. ما الذي فعله فريق منظمة الصحة العالمية في ووهان.. وإلى ماذا وصل؟

قال عضو في بعثة منظمة الصحة العالمية الخاصة إلى الصين ، اليوم الأربعاء، إن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية بشأن الأصل المفترض لوباء الفيروس كورونا غير موثوقة، وذلك بعدما شككت واشنطن في شفافية التحقيق الذي تم اجراؤه، وفق ما ذكرت الصحافة الدولية.





انتهت بعثة منظمة الصحة العالمية يوم أمس الثلاثاء، من تحقيقها في مدينة ووهان بدون العثور على مصدر وأصل واضح لظهور الفيروس، وهو ما يشير وفق ماذكرت الصحافة الفرنسية، إلى إن أعضاء التحقيق اضطروا إلى السير على حبل مشدود دبلوماسي أثناء إقامتهم ، في الوقت الذي حثت فيه الولايات المتحدة على إجراء تحقيق "قوي" وحذرت الصين من تسييس القضية.

























السياسة الغامضة ورسالة لبايدن

دخل العالم بيتر داسزاك، عضو تحقيق فريق منظمة الصحة العالمية ، مباشرة في السياسة الغامضة التي تغطي قصة أصل الوباء.





وقال في تغريدة داسزاك في تغريدة غامضة على تويتر إنه يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن " أن يبدو صارمًا تجاه الصين" ، مضيفًا: "من فضلك لا تعتمد كثيرًا على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، فك الارتباط المتزايد بفترة حكم ترامب والخطأ بصراحة في العديد من الجوانب".





كما غرد داسزاك أيضًا بقوله أنهم عملوا "بهدوء في ظل أكثر بيئة مشحونة سياسيًا".





ظلال من الشك

وقد ارتبطت تعليقاته بمقال يشير إلى تعليقات وزارة الخارجية الأمريكية التي ألقت بظلال من الشك على شفافية تعاون الصين مع بعثة منظمة الصحة العالمية.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن البيت الأبيض "يدعم هذا التحقيق بوضوح" ، لكنه شارك كغيره في الانتقادات التي وجهت للصين بشأن أنها أخفت معلومات عن مهمة التحقيق الدولية.





وردا على سؤال حول ما إذا كانت الصين قد تعاونت بشكل كامل مع فريق منظمة الصحة العالمية ، قال برايس للصحفيين: "أعتقد أن هيئة المحلفين ما زالت خارج الخدمة".





مصدر الفيروس القاتل

يرأس داسزاك تحالف EcoHealth غير الربحي ومقره الولايات المتحدة، والذي يراقب تفشي الأوبئة ويشارك منذ أكثر من عقد مع معهد ووهان لعلم الفيروسات في البحث المشترك عن فيروسات كورونا.





كان داسزاك أحد أكثر المؤيدين منذ العام الماضي الذين رفضوا احتمال حدوث تسرب للفيروس من مختبر ووهان باعتبار ذلك "نظرية مؤامرة" ذات دوافع سياسية دفعها ترامب.





في العام الماضي ، أنهت إدارة ترامب فجأة منحة حكومية أمريكية تدعم البحث المشترك للمجموعة مع منشأة ووهان ، وهي خطوة انتقدها المجتمع العلمي باعتبارها سياسية.





على الرغم من الفشل في العثور على أصل الفيروس بعد عام من بدء الوباء ، اتفق فريق الخبراء الأجانب في الصين على أنه من المحتمل أن الوباء خرج من الخفافيش إلى نوع حيواني غير معروف قبل أن ينتقل إلى البشر.





وخلصوا أيضًا إلى أن نظرية التجربة المعملية الخاطئة "غير مرجحة مطلقًا"، مع تقديم طرق جديدة للتحقيق تتماشى مع وجهة نظر الصين، التي تقول إن الفيروس ربما قد يكون نشأ في غير ووهان أو في خارج الصين بالمطلق أو انتشر عن طريق الأطعمة المجمدة.





عمدت بكين مرارًا وتكرارًا إلى النظرية القائلة بأن الفيروس تم إحضاره إلى الصين من خلال وجوده على مغلفات منتجات باردة للمأكولات البحرية المجمدة، وربطتها بحالات التفشي المرضي التي ظهرت بعد ذلك في الأشهر القليلة الأولى بعد ديسمبر 2019.





مزاعم صينية

لكن هذه المزاعم الصينية رد عليها عضو آخر في منظمة الصحة العالمية، حيث قال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان في وقت سابق "لا يوجد دليل على أن الغذاء أو المنتجات الغذائية المجمدة تشارك في انتقال العدوى".





لكن ما قاله التحقيق الذي كان يهدف إلى معرفة معلومات أهمها معرفة أصل الوباء، بدا وكأن أعضاءه من بعثة منظمة الصحة العالمية قد أعطوا يوم أمس الثلاثاء وزنًا لنظرية الصين القائلة بإمكانية حمل الوباء على منتجات مجمدة.





كانت هناك أيضًا مخاوف واسعة النطاق بشأن وصول العلماء إلى البيانات بعد عام من تفشي المرض ، وسط اتهامات بأن بكين قللت من خطورة تفشي المرض في بداية ظهوره.





أصر العديد من أعضاء فريق منظمة الصحة العالمية على أنهم منحوا حق الوصول الكامل إلى المواقع والأفراد الذين طلبوا زيارتهم.





لكن يبدو أن عالمة الأوبئة الدنماركية وعضو فريق التحقيق "ثيا كولسن فيشر" غيرت رأيها وكشفت بعد الإحاطة الإعلامية "أنهم لم يتلقوا بيانات أولية عن الوباء بداية ظهوره وبدلًا من ذلك اعتمدوا على تحليلات العلماء الصينيين ".





مهمة للتحقيق في طبيعة ظهور الوباء

وانتهت مهمة بعثة تحقيق مدينة ووهان الصينية للبحث في أصول جائحة COVID-19 اليوم الأربعاء، بعدما تم إرسال مجموعة الخبراء ، التي عينتهم منظمة الصحة العالمية (WHO) ، لجمع البيانات والبحث عن أدلة حول مكان نشوء الفيروس وكيفية انتشاره في المدينة الذي تم اكتشافه فيها لأول مرة.





حاولت الصين أن تشير إلى أن الفيروس نشأ في مكان آخر، قبيل إعلانها عن زيارة الخبراء الشهر الماضي ، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان: "من المرجح أن يشمل تتبع مصدر الفيروس عدة دول"!.





لم يتم الكشف عن خط سير الرحلة الكامل للعمل الميداني للمجموعة، وتم إبقاء الصحفيين الذين يغطون الزيارة الخاضعة للرقابة المشددة على مسافة بعيدة من أعضاء الفريق المعني بالتحقيق.









وصل أعضاء فريق منظمة الصحة العالمية إلى ووهان في 14 يناير ، قبل التوجه إلى الحجر الصحي الفندقي لمدة أسبوعين.









يتكون الفريق من 14 عالمًا من جميع أنحاء العالم من ذوي الخبرة في الطب البيطري وعلم الفيروسات وسلامة الأغذية وعلم الأوبئة.





قال بيتر بين امباريك، رئيس الفريق وعالم منظمة الصحة العالمية لسلامة الأغذية والأمراض الحيوانية المنشأ ، في منتصف شهر يناير: "إذا وجدنا المصدر إذا كان لا يزال موجودًا ، فيمكننا منع إعادة ظهور نفس الفيروس في المستقبل مع البشر".





وأضاف "إذا فهمنا كيف وصل الوباء من الخفافيش إلى البشر ، فربما يمكننا منع وقوع أحداث مماثلة في المستقبل".





وقالت منظمة الصحة العالمية إن أعضاء الفريق سيقتصرون في رحلتهم على الزيارات التي ينظمها مضيفوهم الصينيون ولن يكون لهم أي اتصال بأفراد المجتمع بسبب مخاوف صحية.









قال دومينيك دواير ، عالم الأحياء الدقيقة في مستشفى ويستميد في سيدني ، وهو واحد من 14 خبيرًا ، لـشبكة ABC في ديسمبر أنه واثق من أنهم "سيجدون بالتأكيد إجابات لبعض الأسئلة".





وحذر من أنه يكاد يكون من المستحيل أن يجد الفريق "المريض صفر".





وقال يانتشونج هوانج ، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن ، إن أسبوعين في الميدان لم يكن وقتًا طويلًا للخبراءحتى يخرجوا بنتائج للعالم.





وقال "لا أعتقد أن لديهم الوقت للحصول على أي نتائج حاسمة".









كان عضو فريق منظمة الصحة العالمية وعالم الحيوان بيتر داسزاك المقيم في نيويورك، والذي سبق أن وجه انتقادات بسبب صلاته المهنية بمعهد ووهان لعلم الفيروسات، المصدر الرئيسي للمعلومات للصحفيين طوال الرحلة.









كانت إحدى المحطات الأولى للخبراء هي مستشفى مقاطعة هوبى للطب الصيني والغربي المتكامل ، حيث أبلغ الطبيب تشانج جيكسيان لأول مرة ، وفقًا للرواية الرسمية الصينية ، عن حالات لما كان يُعرف آنذاك باسم "الالتهاب الرئوي مجهول المنشأ" في 27 ديسمبر 2019.





وقالت منظمة الصحة العالمية إن الفريق طلب "بيانات أساسية مفصلة" وخطط للتحدث مع المستجيبين الأوائل وبعض من أوائل من أصيبوا بالمرض.





كما زار الفريق معرضًا متحفيًا مخصصًا للتاريخ المبكر لـ COVID-19.









يقول فريق منظمة الصحة العالمية في الصين إن فيروس كوفيد -19 جاء على الأرجح من الحيوانات ، لكن لا يوجد دليل على أنه نشأ في الخفافيش، وقد يكون نشأ فيها وانتقل لحيوان مضيف آخر ومنه للإنسان، لكن لايمكن القطع بذلك بشكل يقيني.









زار أعضاء الفريق سوق هوانان للمأكولات البحرية لمدة ساعة تقريبًا بعد ظهر يوم 31 يناير.





ماذا عن معهد ووهان لعلم الفيروسات؟

قضى فريق منظمة الصحة العالمية عدة ساعات في معهد ووهان لعلم الفيروسات في 3 فبراير.





سُمح للفريق بثلاث ساعات ونصف الساعة داخل المنشأة شديدة الحراسة ، وكما هو الحال في الزيارات السابقة ، لم يُسمح له بالاتصال بالصحفيين.







