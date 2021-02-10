تخدم 184 ألف نسمة.. افتتاح تجريبى لمشروع الصرف الصحي بمدينة نقاده قي قنا

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الإفتتاح التجريبى لمشروع الصرف الصحي بمدينة نقاده وقام بضغط زر التشغيل معلنا بدء تشغيل المشروع لخدمة أهالى المدينة.

جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عبده صالح، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس رجب عرفه، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.





أوضح محافظ قنا، أن المشروع يخدم مدينة نقادة والقرى التابعة لها البالغ عدد سكانها ١٨٤ ألف نسمة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية له ١٦ ألف م٣/ يوم، موضحًا أنه تم استكمال الأعمال الإنشائية بمحطة المعالجة ومحطات الرفع وخطوط الطرد وشبكات الانحدار الخاصة بالمشروع بتكلفة ١٥٢ مليون جنيه مموله من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.







ووجه محافظ قنا، مسئولى شركة المياه بمتابعة المشروع و إجراء أعمال الصيانة الدورية له لضمان استمرار عمله بالكفاءة المطلوبة وتقديم أفضل الخدمات الأساسية للمواطنين.





وأكد الداودى، أن قطاع الصرف الصحى بالمحافظة شهد طفرة كبيرة مؤخرًا ساهمت فى رفع نسبة تغطية الخدمة إلى ٩٦٪؜ بالمدن و ٣٧٪؜ بالقرى حتى الآن، لافتًا إلى أنه تم خلال الإسبوع الماضى افتتاح مشروع الصرف الصحى لمدينة قفط واليوم نفتتح مشروع الصرف الصحى بنقاده.





وأضاف الداودى، وسوف يتم دخول ٤ مشروعات للخدمة خلال العام الحالى تتخطى تكلفتها المالية مليار جنيه هى " مشروع صرف صحى قرى شمال مدينة قنا بطاقة ٢٩ ألف م٣ / يوم - مشروع الصرف الصحى بالمراشدة بطاقة ١٠ الآف م٣ / يوم - مشروع الصرف الصحى بالحلفاية بحرى بطاقة ١٢ الف م٣ / يوم - مشروع الصرف الصحى بالسلامية بطاقة ٩ آلاف م٣ / يوم" وهو ما يؤكد أن الدولة عازمة على توفير خدمات الصرف الصحى والخدمات الأساسية الأخرى للمواطنين فى كافة القرى والنجوع.





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