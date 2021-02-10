ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سلطنة عُمان تحتل تصنيفا عالميا في مزاولة الأعمال اللوجستية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:15 ص
اللوجيستيات
اللوجيستيات
Advertisements
مـيــــس رضـــا

حققت سلطنة عُمان مركزًا عالميًا جديدًا، حيث أحرزت المركز الثامن عالميًا في مجال أساسيات مزاولة الأعمال في القطاع اللوجستي، كما حصلت على المرتبة الرابعة من بين الأسواق الأكثر تنافسية في قطاع اللوجستيات في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفق مؤشر "أجيلتي" اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة 2021م.


ويصنف المؤشر العالمي في نسخته السنوية الـ 12 العام الجاري، 50 دولة بحسب العوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين.


وقال الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلياس منعم، إن دول الخليج تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق التنويع والتكامل الاقتصادي، وذلك من خلال تطوير بنى أساسية عالمية المستوى وخلق ظروف تتسم بالعدالة والشفافية لممارسة الأعمال، وتعد البنية الأساسية الجيدة والظروف المستقرة لإدارة الأعمال التي توفرها دول الخليج من المميزات التنافسية الهائلة للمنطقة، وسوف تكون من العوامل الأساسية للتعافي من الانكماش الاقتصادي الذي أحدثته جائحة كورونا.


ويُعد القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان أحد أبرز القطاعات الواعدة التي تُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وفق الرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040" التي انطلقت مطلع العام القادم ولمدة 20 عامًا، وبتحقيقها وفقًا لما هو مخطط لها ستصبح عُمان في مصاف الدول العالمية المتقدمة في عام 2040م.


ويشكل القطاع اللوجستي في عُمان دعامة اقتصادية مهمة، حيث وضعت السلطنة جل تركيزها لدعمه وتطويره، وتشير مؤشرات إلى أن هذا القطاع الحيوي سيسهم بما قيمته 14 مليار ريال عُماني في الناتج المحلي بحلول عام 2040م، ومع التطوير المستمر والدعم الكبير من الحكومة العُمانية لهذا القطاع، ستصبح عُمان مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية في عام 2040م.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رؤية 2040.. كيف حققت سلطنة عمان طفرة في جذب المستثمرين؟

سلطان عمان: سنبقى دوما على الحياد ونساند جهود حل الأزمة الخليجية

توقيع عقد إدارة وتشغيل مشروع "جسور" لتوفير منظومة متكاملة لخدمات النقل والتجارة الخارجية

مؤشر القوة النارية.. ما هو ترتيب جيش الكويت خليجيا وشرق أوسطيا؟

في إنجاز عالمي جديد.. سلطنة عُمان تحرز تقدمًا في مكافحة الفساد

سلطنة عُمان تحتفل بـ «يوم الصناعة» وسط إنجازات متلاحقة

ترشيحاتنا

بعد اجتماعات مع 16 شركة.. مصر وليبيا توقعان بروتوكولا في مجال الصناعات الهندسية

فضل قراءة سورة يس بعد الفجر

تصريح مثير للصحة العالمية عن أصل فيروس كورونا

بسبب فيديو قديم.. شريف مدكور يسخر من معز مسعود

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10 -2 - 2021 والقنوات الناقلة

ماتالابا يعدد مزايا بالميراس لمدرب الأهلي

Advertisements

2000 جنيه و3 سنوات قابلة للتجديد.. رسوم استخراج رخصة السايس في القانون الجديد

الإحصاء: ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر يناير 2021

على نفقة المسافرين.. الكويت تفرض شرطا جديدا على القادمين إليها

بيناموا علي السلم.. ابن جاحد يطرد أمه وأبيه من شقته.. صور

ولا في الأفلام.. سيارة تسقط من أعلى كوبري ويخرج سائقها سليما بدون جروح

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن «كوفيد طويل الأمد»

إعطاء الجرعة الأولى لـ 75%.. الاتحاد للطيران تعلن توفير لقاح لجميع العاملين بالشركة

أخبار التوك شو| أحمد موسى ينفعل على الهواء.. وتعليق ناري من لميس الحديدي على أزمة الشحات وكهربا في قطر

لو عايز تنقل ملكية عداد الكهرباء باسمك.. تعرف على الخطوات

بعد آخر ارتفاع .. أسعار الدولار في جميع البنوك اليوم الأربعاء 10-2-2021

بعد الارتفاع 7 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021

بشير التابعي: الزمالك لو مكان الأهلي كان هيكسب البايرن.. وعبدالفضيل يرد: وخسر إزاي من المحلة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باقة أقل من 100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات في هذه القائمة

فى ذكرى التأسيس.. تعرف على تاريخ شعار علامة رولز رويس الشهيرة

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيري 4 تيجو في السوق المصرية