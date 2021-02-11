فيديو جراف.. لن تصدق .. قائمة أعمار أبطال مسلسل لؤلؤ

مسلسل لؤلؤ واحد من المسلسلات التي تلعب فيها دور البطولة المطلقة الفنانة مي عمر لأول مرة، وهذا بعد جهد ومجهود كبير جدا منها، حيث شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الناجحة لكن هذا أول أدوار البطولة المطلقة.
ويعرض حاليًا لـ مي عمر مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام.
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