ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

انهيار سقف قاعة أفراح في السعودية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:45 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
فوجئ سكان منطقة مشاط في محافظة عسير بالسعودية بانهيار سقف قاعة أفراح بسبب البرودة الشديدة وعدم جاهزية المكان لاستقبال سقوط الثلوج لكن دون إصابات من المواطنين.


وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، للقاعة التي انهار سقفها بسبب صنعه من مادة الشينكو وليس خرسانيا.


وفقا لما تناقلته وسائل الإعلام السعودية عن سقوط سقف قاعة أفراح في منطقة مشاط بالسعودية، بسبب سقوط الثلوج على الأسقف وصنعها من مواد غير مقواة وغير مؤهلة لتحمل لسقوط الأمطار الثقيلة والثلوج.


سقط سقف القاعة بسبب تساقط الثلوج وبرودة الجو، وبعد وصول قوات الإنقاذ أكدت أنه لا يوجد أي إصابات لأي شخص في المكان، ولكن انهيار السقف أدى إلى بعض التلفيات في القاعة. 


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حصاد الشعر في صالون أحمد عبد المعطي حجازي ببيت الست وسيلة.. بعد غد

حي وسط الإسكندرية يجلي أسرة بعد سقوط جزء من واجهة عقار بالعطارين

مقتل 5 نساء في قصف حوثي على قاعة أفراح بمدينة الحديدة

انهيارات جليدية في جنوب النمسا تسفر عن تدمير مبانٍ وإغلاق عشرات الطرق

مشهد مروع.. انهيار أرضي يدمر أحد الفنادق في إيطاليا.. شاهد

بفعل الثلوج والأمطار.. لحظة انهيار قاعة أفراح في السعودية | فيديو

ترشيحاتنا

شوبير عن قرار عزل كهربا والشحات: "الفيفا مش زي الدوري المصري"

بيناموا علي السلم.. ابن جاحد يطرد أمه وأبيه من شقته.. صور

ماتالابا يعدد مزايا بالميراس لمدرب الأهلي

فضل شهر رجب.. الأزهر يحدد 4 أعمال مستحبة لمغفرة الذنوب

الحكومة: لا نية لهدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

أخبار التوك شو| أحمد موسى ينفعل على الهواء.. وتعليق ناري من لميس الحديدي على أزمة الشحات وكهربا في قطر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| لحظة انتشال الأتوبيس المتسبب في إصابة 58 عاملا بالإسماعيلية

أودي تطرح E TRON GT بمواصفات غير مسبوقة.. صور

باقة أقل من 100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات في هذه القائمة