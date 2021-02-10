انهيار سقف قاعة أفراح في السعودية

فوجئ سكان منطقة مشاط في محافظة عسير بالسعودية بانهيار سقف قاعة أفراح بسبب البرودة الشديدة وعدم جاهزية المكان لاستقبال سقوط الثلوج لكن دون إصابات من المواطنين.











وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، للقاعة التي انهار سقفها بسبب صنعه من مادة الشينكو وليس خرسانيا.











وفقا لما تناقلته وسائل الإعلام السعودية عن سقوط سقف قاعة أفراح في منطقة مشاط بالسعودية، بسبب سقوط الثلوج على الأسقف وصنعها من مواد غير مقواة وغير مؤهلة لتحمل لسقوط الأمطار الثقيلة والثلوج.











سقط سقف القاعة بسبب تساقط الثلوج وبرودة الجو، وبعد وصول قوات الإنقاذ أكدت أنه لا يوجد أي إصابات لأي شخص في المكان، ولكن انهيار السقف أدى إلى بعض التلفيات في القاعة.







