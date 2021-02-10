أول دولة عربية تصل إلى المريخ.. وكالة الفضاء المصرية: مسبار الأمل يترجم ثقافة اللامستحيل لدى الشعب الإماراتي.. ومصر الأولى بالمنطقة التي تضع كاميرا فضائية بالمحطة الدولية

وكالة الفضاء المصرية:

مسبار الأمل يترجم ثقافة اللامستحيل لدى الشعب الإماراتي

ندرس إنشاء قاعدة صواريخ لإطلاق الأقمار الصناعية

أول دولة أفريقية وشرق أوسطية.. مصر تضع "كاميرا" فضائية بالمحطة الدولية









دخلت دولة الإمارات مساء أمس، الثلاثاء، التاريخ كأول دولة عربية تصل إلى المريخ، وخامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز بعدما نجح مسبار الأمل، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، في الوصول إلى الكوكب الأحمر.







ونجح "مسبار الأمل" عند الساعة 7:42 مساء أمس في الدخول إلى مدار الالتقاط حول المريخ، بعد رحلة استغرقت نحو سبعة أشهر في الفضاء، قطع فيها أكثر من 493 مليون كيلو متر.





من جانبه، قال محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن اطلاق مسبار الأمل الإماراتى فى صيف العام الماضى واقتراب وصوله اليوم إلى سطح المريخ، يترجم ثقافة اللامستحيل، التي تولد لدى الشباب العرب طاقة إبداعية يكون لها مردود على المجتمع بشكل عام.













ووجه القوصي التهنئة لدولة الإمارات لإطلاقها مسبار الأمل الإماراتى ووصوله إلى سطح المريخ ، مشيرا إلى أنه يتوقع بعد عام من اليوم، وجود غزو الفضاء وتكنولوجيا الفضاء، من خلال المشاريع العامة التي سينجزها الشباب المصري والإماراتي، بحيث يكون هناك مركبة فضائية عربية ستخطو كوكب المريخ، متمنيا التوفيق أن تكون الأنشطة في مجال الفضاء جماعية بشارك بها الأول العربية، خاصة أن مجال الفضاء مكلف ويحتاج لخبرات متعددة.









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وشهدت مصر بجانب تعاونها العربي والأفريقي في مجال الفضاء ودعمها الدائم للدول العربية والأفريقية، إنجازات عدة على رأسها كونها أول دولة عربية وأفريقية تثبت كاميرا على محطة الفضاء الدولية.



وقال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي إن مصر هي أول دولة في أفريقيا والشرق الأوسط يكون لها حمولة فضائية "كاميرا" لتثبيتها على محطة الفضاء الدولية؛ مما يؤكد قدرة العلماء والباحثين المصريين العلمية والعملية في المجال الفضائي.

