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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:40 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تقدم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، بخالص التهنئة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة وشعبا بنجاح مسبار الأمل، في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ في سابقة تاريخية تعزز مكانة دولة الإمارات الشقيقة كمركز للعلوم والمعارف الفضائية.

ومن المعروف أن (مسبار الأمل) هو مشروع بدولة الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف الفضاء انطلق في ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ إلى كوكب المريخ لدراسة دورات الطقس اليومية والموسمية، وأحداث الطقس في الجو المنخفض، وكيفية تغير الطقس في مناطق المريخ المختلفة، كذلك يهدف إلى دراسة ديناميكية الغلاف الجوي لكوكب المريخ وخاصة مكونات الأكسجين والهيدروجين وهما اللذان يشكلان المكونين الأساسيين للماء الذي هو أساس الحياة، إضافة إلى بناء كوادر عربية من علماء ومهندسين متخصصين في مجال الفضاء.

وقد دخل مسبار الأمل مساء امس الثلاثاء ٩ فبراير ٢٠٢١ مدار كوكب المريخ، وذلك تزامنا مع مرور خمسين عاما على قيام اتحاد دولة الإمارات العربية الشقيقة، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة خامس دولة في العالم، وأول دولة عربية تصل إلى سطح المريخ.

وأضاف شديد، أن ذلك يؤكد على الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، في قراره بإنشاء وكالة الفضاء المصرية تحت إشرافه، بهدف تحقيق استراتيجية مصر الفضائية، وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء، إضافة إلى بناء كوادر بشرية مصرية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة والأبحاث والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على البشرية، وإقامة شراكات دولية في قطاع الفضاء لتعزيز مكانة مصر في هذا المجال الحيوي الهام.



في سياق اخر، استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، اليوم  الدكتورة أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الأفريقي ورئيس لجنة التجارة بمجلس أعمال الكوميسا ورئيس الجمعية المصرية لسيدات الأعمال.

جرى ذلك بحضور د. كمال غلاب عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل ، ود.  عدلي سعداوي العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

وصرح رئيس الجامعة، بأن الهدف الأساسي من الزيارة هو بحث إمكانية التفاهم بين معهد البحوث ومجلس الأعمال الأفريقي ومجلس أعمال الكوميسا، وبما يعود بالنفع على الطرفين وخاصة في إطار تنظيم حملات مشتركة لإعادة رسم الصورة الذهنية عن مصر في القارة الأفريقية ومقاومة التسويق السلبي الذي تروجه بعض قوى الإرهاب الخارجية عن مصر. 
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