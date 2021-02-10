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محافظات

جلسات حوارية مع الأهالى.. المنيا ترصد احتياجات قرى حياة كريمة على أرض الواقع

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:07 م
صدى البلد
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أيمن رياض

تواصل مراكز المنيا الـ٥ والتي ينطلق فيها مبادرة حياة كريمة لتطوير ١٩٢ قرية بالمحافظة في رصد احتياجات المواطنين في القرى التي تم اختيارها ضمن المشروع  مع عمل حوارات مجتمعية مستمرة. 


وقال اللواء  أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى،انه يتم عمل  سلسلة من الجلسات الحوارية مع أهالى قرى مركز ملوى المستهدفة من برنامج حياة كريمة .


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وذلك للاستماع إلى المقترحات المقدمة من أهالي القرى لتحديد أولويات الاحتياجات المطلوبة للتطوير وخدمة أهالي القرية مع ضرورة وجود الية لتحديد كافة الاحتياجات الخاصة بتطوير القرى المدرجة في المبادرة ، من خلال التنسيق المتكامل مع كافة الجهات والشركاء في العمل من الوحدة القروية ومواطني القرية ويتم تدقيق تلك الاحتياجات على أرض الواقع والتي تحقق الصالح العام لهم.


وأوضح  أن أعمال التطوير تشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل التعليم والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.


واكد  رئيس المدينة على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لوضع خطة متكاملة للتطوير والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية والتركيز على الخدمات التي تستهدف أكبر عدد من المواطنين، حيث ان اعمال التطوير تشمل كافة القطاعات الخدمية المتعلقة بصورة مباشر بحياة المواطنين والتي تحقق الصالح العام .


يذكر أن  المبادرة الرئاسية حياة كريمه سوف يتم تنفيذها فى 5 مراكز بالمحافظة وهى ديرمواس وملوى وابوقرقاص ومغاغة والعدوة، وتشمل 192 قرية بهذه المراكز ، وقال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا إن البداية من مركز ابوقرقاص والذى يشمل 47 قرية  سوف يتم تطوير البنية التحتية لها. وأشار أنه يتم عقد حوارات مجتمعية للوقوف على أهم الاحتياجات الخاصة بتلك القرى .


وتشهد تلك القرى أيضا  تنفيذ قوافل طبية شاملة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين والتى تشمل إجراء العمليات الجراحية بالمجان. 


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