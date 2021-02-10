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برلمان

عطوة: وصول مسبارالأمل للمريخ يضع الإمارات على خارطة الدول المُتقدمة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:32 ص
النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة
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فريدة محمد
أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، مؤكدة أن هذه الخطوة تضع دولة الإمارات على خارطة الدول المتقدمة التي تصبو لاستكشاف الكوكب الأحمر. 

وأوضحت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن مشروع "مسبار الأمل" يعبر عن نهج الدولة الإماراتية في مواكبة العصر التكنولوجي الحالي، فضلًا عن  سعيها المُستمر للمساهمة في تصميم مستقبل البشرية لا سيما في مجال الفضاء. 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن وصول المسبار للمريخ ستعود بالنفع على البشرية، كما تثبت للعالم كفاءة القدرات العلمية العربية، وتسهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع الفضائي الإماراتي ، بالإضافة إلى أنها تزيد من فرص تنويع الاقتصاد والناتج الإجمالي عبر أنشطة ومجالات جديدة قائمة على الابتكار واقتصاد المعرفة.مايسة عطوة: وصول مسبار الأمل للمريخ تضع الإمارات على خارطة الدول المُتقدمة .
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