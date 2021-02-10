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أخبار العالم

نجاح كبير.. رسالة من أبو الغيط مفعمة بالسعادة للإمارات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:35 ص
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
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مـيــــس رضـــا

هنأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، دولة الإمارات بالنجاح الكبير الذي تحقق بدخول مسبار الأمل على مدار المريخ، مؤكدًا أن هذا الإنجاز المهم يأتي تتويجًا لتراكم معرفي ونهضة تعليمية وعلمية رعتها الحكومة عبر سنواتٍ وعقود

.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط قوله إن هذه المهمة الفضائية الفريدة، التي عمل الفريق الإماراتي على إنجازهاـ تضع العرب على خريطة التميز العالمي في المجال المعرفي، وتؤكد قدرتهم الالتحاق بركب الحضارة المعاصرة في جانبها العلمي والمعرفي، وتُعيد إلى الأذهان ما سبقت إليه الحضارة العربية من فتوحاتٍ علمية في عصرها الزاهر.

 

وضعت الإمارات العربية المتحدة مسبار "الأمل" الإماراتي في المدار حول كوكب المريخ، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.

 

أعلن مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ عمران شرف، مساء أمس  وصول المسبار إلى مدار المريخ بالقول: "إلى شعب دولة الإمارات، إلى الأمة العربية والإسلامية، نعلن نجاح وصول دولة الإمارات إلى مدار الكوكب الأحمر. الله منك الحمد"".

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