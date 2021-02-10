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حوادث

بسبب مشاجرة.. حبس سائق ووالده لقتلهما تاجر بالشرقية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:39 ص
جثة
جثة
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محمد العيسوى
أمرت نيابة كفر صقر، حبس سائق ووالده، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى، وذلك لاتهامهما بقتل تاجر إثر مشاجرة بقرية أبو الشقوق.
 
البداية عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إشارة من مستشفى  كفر صقر المركزى، بوصول تاجر 35 عاما، و مقيم قرية أبو الشقوق، بدائرة كفر صقر جثة هامدة إثر إصابته بطعنات متفرقة، بسبب مشاجرة.

وباجراء التحريات اللازمة من قبل ضباط مباحث كفر صقر، قيام " م أ م" 24 سنة سائق والده" أال"  56 سنة سائق، مقيمان ذات العنوان، بقتل المجنى عليه، على خلفية مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وجارته خالة المتهم فقام بالتعدى على المجنى عليه بمساعدة والده بسلاح أبيض "سنجة" أودت بحياته.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات وامرت بحبسهم.
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