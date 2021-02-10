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محافظات

غلق 11 منشأة طبية وعيادات ومراكز علاج حر بالدقهلية لإدارتها بدون ترخيص

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:15 م
صدى البلد
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همت الحسينى
 قرر الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء غلق 11 منشٱة وعيادات ومراكز طبية ومعامل تحاليل بقرى مراكز ومدن بلقاس ونبروه وطلخا والسنبلاوين واجا.

جاء القرار بعد الاطلاع على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بشٱن المرور الميدانى لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة على منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة للتاكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل فى مثل هذة المنشآت وتثبت مخالفة المنشآت التى تقرر غلقها  لاحكام القوانين المنظمه لعمل المنشآت الطبية الخاصة ولادارتها بدون ترخيص ولوجود عديد من المخالفات .

وقد شملت عيادات جراحة عامة وعلاج طبيعى واسنان وباطنة واشعة تشخيصية وتحاليل طبية وتخصصات مختلفة.

 ومن جانبه وجه المحافظ لوكيل وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرا لٱهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافه المنشآت الطبية الخاصة  وكذا الصيدليات ومخازن الادوية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين وكذا تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين.
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