ما بين 3 و15 سنة.. السجن المشدد لـ3 أشخاص لحيازتهم أسلحة وسرقة طالب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة أشخاص بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهمين الأول والثاني، المشدد 15 سنة للمتهم الثالث لحيازتهم أسلحة بيضاء وسرقتهم طالبين تحت التهديد بدائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان.





البداية عندما تلقى مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثانٍ العاشر من رمضان، بلاغًا من "ا ر 19 عامًا- طالب مقيم دائرة قسم ثانٍ العاشر"، يفيد أثناء سيره بالطريق العام فوجئ باستيقاف 3 أشخاص له وأشهروا أسلحة بيضاء نحوه، وقاموا بسرقة متعلقاته الشخصية وسرقة متعلقات صديقه، وإحداث إصابات بهما.





وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته إلى صحة الواقعة وان وراء الواقعة كلا من "ع ج - 21 سنة ميكانيكي - مقيم ديرب نجم"، و" ع م ع - 21 عاما - عامل مقيم العاشر من رمضان"، و"م ج - مقيم ديرب نجم"، وجرى القبض على المتهمين الأول والثاني والمتهم الثالث هاربًا.





وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة، والتي بدورها إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.