ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ما بين 3 و15 سنة.. السجن المشدد لـ3 أشخاص لحيازتهم أسلحة وسرقة طالب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:09 م
صدى البلد
Advertisements
محمد العيسوى
قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة أشخاص بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهمين الأول والثاني، المشدد 15 سنة للمتهم الثالث لحيازتهم أسلحة بيضاء وسرقتهم طالبين تحت التهديد بدائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان.

البداية عندما تلقى مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثانٍ العاشر من رمضان، بلاغًا من "ا ر 19 عامًا- طالب مقيم دائرة قسم ثانٍ العاشر"، يفيد أثناء سيره بالطريق العام فوجئ باستيقاف 3 أشخاص له وأشهروا أسلحة بيضاء نحوه، وقاموا بسرقة متعلقاته الشخصية وسرقة متعلقات صديقه، وإحداث إصابات بهما.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته إلى صحة الواقعة وان وراء الواقعة كلا من "ع ج - 21 سنة ميكانيكي - مقيم ديرب نجم"، و" ع م ع - 21 عاما - عامل مقيم العاشر من رمضان"، و"م ج - مقيم ديرب نجم"، وجرى القبض على المتهمين الأول والثاني والمتهم الثالث هاربًا.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة، والتي بدورها إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قطار المحاكمات.. 6 سنوات سجنًا لـ مستريح ديرب نجم.. الحبس 3 أشهر لـ سارق "جوز البط" في دمنهور

المشدد 10 سنوات لسائقين لحيازتهما واتجارهما في الهيروين بالعاشر من رمضان

المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين باستدراج تاجر مواشي وسرقته تحت تهديد السلاح بالشرقية

السجن 10 سنوات لعامل ونجار لحيازتهم مواد مخدرة بالشرقية

المشدد 10 سنوات لشخصين لاتجارهما في البانجو بالشرقية

السم الأبيض.. المشدد 6 سنوات لخباز لحيازته مخدر الهيروين

ترشيحاتنا

انهيار سقف قاعة أفراح في السعودية

التعليم: عدد المشاركين في تحدي القراءة العربي تعدى الـ 10 ملايين

كيلو الفراخ بـ 17 جنيهاً.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء إجازات المدرسين وعودتهم للمدارس

الإمارات.. تعيين أنور قرقاش في منصب جديد.. تعرف عليه

جريمة تهز الشارع العربى.. أب يقتل أطفاله شنقا بسبب خلافات زوجيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| لحظة انتشال الأتوبيس المتسبب في إصابة 58 عاملا بالإسماعيلية

أودي تطرح E TRON GT بمواصفات غير مسبوقة.. صور

باقة أقل من 100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات في هذه القائمة