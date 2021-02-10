شاهد.. نيللي كريم تبهر متابعيها بإطلالة رعاة البقر عبر إنستجرام

مسلسل "ضد الكسر" إنتاج العدل جروب، و تأليف عمرو الدالي، ومن إ خراج أحمد خالد.

يذكر أن نيللي كريم شاركت العام الماضي في رمضان بمسلسل "100 وش"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه وشاركها البطولة فيه آسر ياسين وإخراج كاملة أبو ذكري.





كما قدّمت نيللي كريم مع الفنان ظافر العابدين فيلمًا بعنوان "خط دم"، والذي عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية.