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فن

شاهد.. نيللي كريم تبهر متابعيها بإطلالة رعاة البقر عبر إنستجرام

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:47 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
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ندى فكري
نشرت الفنانة نيللى كريم صورة جديدة لها، وذلك من خلال خاصية ستورى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
 
وظهرت نيللي كريم في الصورة بإطلالة رعاة البقر مما جعل إطلالتها مميزة.

وقامت نيللي منذ أيام بنشر بوسترات لـ عمل جديد لها  تحت اسم "هيتايا"، وجاءت البوسترات مكتوب بجانبها "هيتايا مسرحية جديدة"، وأخرى "هيتايا مسلسل جديد"، وثالثة "هيتايا برنامج كورة"، وأخيرًا "هيتايا برنامج طبخ".

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، بدأت تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "ضد الكسر" وهو اسم مؤقت للعمل.

مسلسل "ضد الكسر" إنتاج العدل جروب، وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج أحمد خالد.

يذكر أن نيللي كريم شاركت العام الماضي في رمضان بمسلسل "100 وش"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه وشاركها البطولة فيه آسر ياسين وإخراج كاملة أبو ذكري. 

كما قدّمت نيللي كريم مع الفنان ظافر العابدين فيلمًا بعنوان "خط دم"، والذي عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية.
شاهد.. نيللي كريم تبهر متابعيها بإطلالة رعاة البقر عبر إنستجرام
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