ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الحرب قادمة.. تقرير مخابراتي يحذر الجيش الإسرائيلي من تسليح حزب الله وحماس

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:46 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يستعد لمعارك مع حزب الله وحماس بـ2021
Advertisements
سمر صالح
أكدت شعبة المخابرات العسكرية الاسرائيلية أن خطر حزب الله في مقدمة المخاطر التي تواجه إسرائيل في 2021.

وجاء في ملخص عام 2020 وتقييم الاوضاع الأمنية للعام 2021 الذي وضعته شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية  أن التهديد الرئيسي لإسرائيل يبقى قادما من حزب الله وحركة حماس إلى جانب الخطر الايراني.

وحسب تقديرات شعبة الاستخبارات لدى الجيش الإسرائيلي، فأنه للمرة الأولى منذ عام 2006، من المتوقع أن يحاول حزب الله بدء هجوم محدود على إسرائيل، دون الانجرار إلى حرب شاملة.

وجاء في التقرير كذلك، أنه خلافا للتقديرات الأولية، فإن فيروس كورونا لم يعيق عملية تسليح التنظيمات المعادية المختلفة، وعلى رأسها حماس وحزب الله، التي تستفيد من المساعدات الإيرانية.

ومع ذلك، وفقًا لتقديرات المخابرات العسكرية، فإن إيران حاليًا في أدنى مستوى لها تاريخيا، نتيجة للحملة عليها من جبهات مختلفة، والأزمة الاقتصادية الحادة نتيجة الضغط الذي مارسه الغرب عليها والعقوبات المفروضة عليها.

وقال بيان شعبة المخابرات أيضًا إن إيران تواصل انتهاك الاتفاقية النووية، وتواصل تكديس المواد المخصبة وتجري حاليا عمليات بحث وتطوير في هذا المجال، لا عودة عنها.

واشار رئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية اللواء تامر هيمان إلى آثار الإجراءات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، التي أدت الى ان تكون "إيران في أدنى مستوى غير مسبوق، وليس فقط بسبب كورونا".

وأضاف: "إيران لم تتخل عن برنامجها النووي، بل كثفت جهودها في هذا الشأن. وفي وضعها الحالي، ترى أن الاتفاق هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة - وبالتالي تسعى على الأقل للعودة للاتفاقية التي وقعتها في عام 2015".

وتابع هايمان: بالرغم من محاولة إيران التموضع على من أجل ضرب إسرائيل من الجانب السوري لمرتفعات الجولان، فإن جهود الجيش الإسرائيلي العديدة نجحت في إلحاق الضرر بهذه المحاولات والحد منها بطرق متنوعة، علنية وسرية".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تقرير عبري: هكذا ستنتقم إيران من إسرائيل بعد اغتيال أبو القنبلة النووية

الحرب قادمة.. الجيش السوري يعزز قواته استعدادًا لمواجهات مع إسرائيل

حسن نصر الله ومشعل والضيف بالقائمة.. تعرف على أشهر اغتيالات إسرائيل بـ2020

وزير المخابرات الإسرائيلي: إيران لم تتخل عن برنامجها النووي بل زادت جهودها فيه

الاستخبارات الإسرائيلية: حزب الله يستعد للانتقام.. وإيران تقترب من إنتاج قنبلة نووية

ترشيحاتنا

أخبار الفن | انهيار نيشان من البكاء على الهواء.. عزت العلايلي شاهد مباراة الأهلي والدحيل قبل رحيله

أخبار التوك شو| أحمد موسى ينفعل على الهواء.. وتعليق ناري من لميس الحديدي على أزمة الشحات وكهربا في قطر

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيري 4 تيجو في السوق المصرية

سيدة تستخدم الغراء كمثبت لشعرها.. والنتيجة صادمة

الأهلي بزيه التقليدي أمام بالميراس بمونديال العالم للأندية

ولا في الأفلام.. سيارة تسقط من أعلى كوبري ويخرج سائقها سليما بدون جروح

Advertisements

2000 جنيه و3 سنوات قابلة للتجديد.. رسوم استخراج رخصة السايس في القانون الجديد

على نفقة المسافرين.. الكويت تفرض شرطا جديدا على القادمين إليها

الإحصاء: ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر يناير 2021

بيناموا علي السلم.. ابن جاحد يطرد أمه وأبيه من شقته.. صور

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن «كوفيد طويل الأمد»

ولا في الأفلام.. سيارة تسقط من أعلى كوبري ويخرج سائقها سليما بدون جروح

أخبار التوك شو| أحمد موسى ينفعل على الهواء.. وتعليق ناري من لميس الحديدي على أزمة الشحات وكهربا في قطر

لو عايز تنقل ملكية عداد الكهرباء باسمك.. تعرف على الخطوات

إعطاء الجرعة الأولى لـ 75%.. الاتحاد للطيران تعلن توفير لقاح لجميع العاملين بالشركة

بعد آخر ارتفاع .. أسعار الدولار في جميع البنوك اليوم الأربعاء 10-2-2021

بعد الارتفاع 7 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021

بشير التابعي: الزمالك لو مكان الأهلي كان هيكسب البايرن.. وعبدالفضيل يرد: وخسر إزاي من المحلة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باقة أقل من 100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات في هذه القائمة

فى ذكرى التأسيس.. تعرف على تاريخ شعار علامة رولز رويس الشهيرة

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيري 4 تيجو في السوق المصرية