محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع كوبري منقباد العلوي بطريق أسيوط- القاهرة الزراعي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعمال إنشاء كوبرى منقباد العلوي بطريق (أسيوط/القاهرة) الزراعي والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بإجمالي طول 1600 متر وعرض 16.7 متر وذلك لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ ضمن جولاته الميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في إطار خطة لمحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التى يجرى تنفيذها بالمراكز والاحياء تنفيذا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





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واستمع محافظ أسيوط – خلال الجولة - لشرح تفصيلي من المهندسين المشرفين على التنفيذ عن نسب تنفيذ المشروع والخطوات التي وصل إليها من دق للخوازيق وتنفيذ القواعد على جانبي الترعة الابراهيمية وبدء أعمال صب الخرسانة وسطح الكوبري مشددًا على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع مواقع العمل حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بالمشروع كما وجه بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال والحرص على تنفيذها بالجودة والدقة والمواصفات المقررة.







