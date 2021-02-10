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أخبار العالم

خطوة جيدة.. الكويت تتجه لـ إرجاء جرعة أكسفورد الثانية 3 أشهر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:48 ص
الكويت تتجه لـ إرجاء
الكويت تتجه لـ إرجاء جرعة أكسفورد الثانية 3 أشهر
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قسم الخارجي
كشف مسئولون صحيون بالكويت، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة تتجه إلى تأجيل منح الجرعة الثانية من لقاح أكسفورد لمن يتلقون الجرعة الأولى لمدة 3 أشهر، وذلك في خطوة من شأنها أن توسع عدد شرائح المشمولين بالتطعيم.


ونقلت صحيفة "القبس" عن المسئولين قولهم: "هذا التأجيل يأتي بعد نشر دراسات طبية تؤكد أن فعالية اللقاح تتزايد مع تأخير الجرعة الثانية"، مؤكدين أنه ستتم إعادة جدولة المواعيد المسبقة الممنوحة بأخذ الجرعة الثانية من لقاح أكسفورد، لتكون بعد مرور 12 أسبوعًا من وقت تلقي الجرعة الأولى، وليس بعد 4 أسابيع كما أبلغوا، وذلك عبر رسالة نصية ستصل على هواتفهم".
 

وأوضح المسئولون أن من تلقى جرعة فايزر الأولى سيتلقى الثانية في موعدها بعد فترة تتراوح بين 21 و28 يوما بلا أي تأخير.


وأشار هؤلاء المسئولون إلى أن الدراسات الأخيرة بينت أن لقاح أكسفورد قد يقلل من عدوى كورونا، فضلا عن توفيره مناعة قوية لثلاثة أشهر بعد تلقي جرعة واحدة فقط، لافتين إلى أن تأجيل الجرعة الثانية من اللقاح إلى 3 أشهر تقريبا، سيؤدي إلى منح الجرعة الأولى منه إلى مزيد من الشرائح المستهدفة حاليا، لحين وصول كميات أخرى، سواء من «أكسفورد أو فايزر»، أو اللقاحات التي سيتم اعتمادها رسميا في الفترة المقبلة.
 

ونوه المسئولون إلى أن الدراسة أشارت إلى أن الحماية ظلت عند 76% خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت الجرعة الأولى من تلقي لقاح أكسفورد، في حين ارتفعت النسبة إلى %82 بعد منح الجرعة الثانية.


وأضافوا أن فعالية اللقاح لمن يتلقى جرعة واحدة تبدأ في الجسم من اليوم الـ22 إلى اليوم الـ 90، فيما تتراجع الحماية تدريجيا بعد 3 أشهر.
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